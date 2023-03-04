Milyonlara gerek yok! 50.000 TL'ye müstakil eviniz olabilir: 200.000 TL'sini devlet ödeyecek!







Prefabrik Evler: Son Depremlerin Ardından Popüler Bir Seçenek







Prefabrik Evlerin Uygun Fiyatları Yüksek Talep Nedeniyle Artabilir





Prefabrik Ev Almak için Devlet Desteğine Başvurmak

Son depremin ardından devlet, uygun fiyatlı müstakil ev satın almak isteyen bireylere destek sağlayacak. Bu destek, ev satın almak için maddi imkânı olmayan ilk kez ev sahibi olacaklara yönelik. Özellikle depremin ardından devlet destekli bu konutlara olan ilginin artmaya devam etmesi bekleniyor.Prefabrik evler deprem sonrasında giderek daha popüler hale geldi. Prefabrik evler, kısa inşaat süreleri ve ekonomik olmaları nedeniyle, geleneksel betonarme evlere uygun bir alternatif olarak ortaya çıktı. Bu tek katlı evler özellikle depreme eğilimli bölgeler için uygun. Prefabrik evlere yönelik talebin artmaya devam etmesi bekleniyor.Prefabrik evlere olan talep arttıkça, fiyatlarının da buna bağlı olarak artması bekleniyor. Ancak devlet, prefabrik ev satın almak isteyenlere önemli bir destek sağlıyor. Sunulan destek miktarı evin büyüklüğüne göre değişiyor. İlk kez ev sahibi olacaklar için devlet 200 bin TL'ye kadar destek sunuyor.Prefabrik ev alımında devlet desteği almak için başvuru sahiplerinin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na başvurmaları gerekiyor. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı da devlet desteğine başvurmak isteyenlere yardım sağlıyor. Başvuru süreci basit ve uygun başvuru sahiplerine destek sağlanacak.Prefabrik bir ev inşa etmek, betonarme bir ev inşa etmekle aynı resmi prosedürü içeriyor. Bu, belediyeden imar izni almayı ve elektrik, su ve doğal gaz gibi hizmetler için başvuruda bulunmayı da içeriyor. Evin inşa edileceği arazinin geçerli bir imar iznine sahip olduğundan emin olmak önemli.