Milyonlara müjde: Ödediğiniz elektrik faturaları iade edilecek: Faturaları kontrol edin, paranızı bu şekilde hemen geri alın!

EPDK tarafından belirlenen azami geri ödeme fiyatı, maliyet artış ve azalışları titizlikle takip edilerek güncellenmektedir. Açık piyasa fiyatı ile azami uzlaşma fiyatı arasındaki fark "destek fiyatı" olarak bir grupta toplanır. Bu grupta elde edilen gelir, tüketicilerin elektrik tüketiminde kullanılmakta ve tüketicileri piyasadaki fiyat artışlarından korumaktadır. Mekanizmanın süresi Ekim 2022'de 6 ay uzatıldı. Ancak sistemde raporlanan tüm işlemlerin kullanım değerine fiyat ve miktar açısından bakan EPDK'nın sisteme aykırı fiyat hareketleri tespit ettiği bilinmektedir.
USULSÜZLÜK YAPILDIĞI ANLAŞILDI
AUF kapsamında son tüketiciye giden maliyetlerin bir kısmının hatalı beyan edildiği, bir kısmının ise kasıtlı olarak EPİAŞ'a yansıtıldığı ortaya çıktı. Bazı duyurularda, FUA kapsamında tüketiciye sağlanan faydanın sonradan üzerinde anlaşılan fiyat ve miktara dahil olmadığı belirlenmiştir. Üretim tüketimindeki dengesizlik, üretim tesislerinin arızalanması, şebeke sorunları gibi sebeplerle oluşabilecek bu fiyat dalgalanmalarının ilgili firmalar tarafından ivedilikle giderileceği ve gerekli geri ödemelerin yapılacağı bilinmektedir.