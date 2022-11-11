EKONOMİ
11 Kasım 2022 - 18:05

Milyonlarca araç sahibine duyuruldu! 1 Ocak'tan itibaren 2 bin 535 TL olacak

Araç sahiplerinin trafikte bazı kurallara uyması gerekiyor. Yeniden değerleme oranı ile birlikte trafik cezalarının miktarı da artacak. Buna göre o işlemi yaptırmayanlar 2 bin 534 TL ceza ile karşı karşıya kalacak.

EKONOMİ
11 Kasım 2022 - 18:05
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Milyonlarca araç sahibine duyuruldu! 1 Ocak'tan itibaren 2 bin 535 TL olacak


Kış ayının gelmesiyle birlikte sürücüler için yeni uyarı yapıldı. Bilindiği üzere her yıl 1 Aralık tarihinden itibaren zorunlu kış lastiği uygulaması devreye giriyor. Sürücülerin yapılan denetimlerde kış lastiği takmadığı tespit edilir ise para cezası uygulanıyor. Ancak 1 Ocak 2023 tarihinde ceza oranları da yükselecek ve sürücüler yüksek tutarda ceza ödemek zorunda kalacaklar.

1 Aralık’a kadar mutlaka yaptırın, zamlanacak

Kış lastiği takma zorunluluğu 1 Aralık itibarıyla başlıyor. Kurallara göre, kış lastiği zorunluluğunu ihlal eden aracın işletenine 856 TL para cezası kesiliyor. Bu ceza hem kamyon ve otobüsleri hem de bireysel kullanıcıları kapsıyor.



Kış lastiği takmak, kamyon ve otobüs gibi araçların tahrikli dingilleri üzerindeki tüm lastiklerinde zorunludur. Seyir sırasında değiştirilmek zorunda kalınan lastiklerin de kış lastiği olması zorunlu tutulmuştur.

1 Ocak’tan itibaren artacak

Kış lastiği takma zorunluluğu bulunan araçların lastik takmama cezaları 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren zamlanacak. Yeniden değerleme oranında artması beklenen cezanın 2 bin 534 lira olması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 50 indirim yetkisini kullanır ise ceza miktarı daha aza inebilecek.

Yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçların 1 Aralık’tan itibaren kış lastiği takması zorunludur. Bu tarihten sonra kış lastiği kullanmadığı tespit edilen sürücülere 846 TL ceza kesilecek. Kış lastiklerine geçişte hava durumu da göz önünde bulundurulmalıdır. Hava sıcaklığının 7 derecenin altına düştüğü bölgelerde daha güvenli bir yolculuk yapılabilmesi için 1 Aralık’tan daha önce de kış lastiğine geçilebilir.

Yeni yılda kış lastiği taktırmama cezası da yeniden değerleme oranında artacak. Yüzde 123’lük zam sonrasında 2023 yılında ceza miktarının 2 bin 534 liraya yükselmesi bekleniyor.

EDİTÖR
Sinem Saymaz
Sinem Saymaz
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