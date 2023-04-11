Milyonlarca asgari ücretli bayram edecek! Maaşlar 9500 TL'ye yükseldi: 1000 TL daha geliyor!













Yeni yılda milyonlarca çalışanın asgari ücreti 8 bin 500 TL olarak belirlendi. Ancak enflasyonun yarattığı zorluklar nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Temmuz ayında 8 bin 500 TL alan çalışanlara 1000 TL ek ödeme yapılacağını duyurdu. Ancak bu ek ödemeden yararlanmak için belirli bir tarihe kadar başvuruda bulunmak gerekli. Detaylar haberimizde yer alıyor.Gelecek yılın asgari ücret artışı açıklandı. 2023 için belirlenen rakam 8 bin 500 TL olarak belirlendi, ancak yüksek enflasyon nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan Temmuz ayında ek bir zam daha verileceğini açıkladı. Bu ek zam ile birlikte, asgari ücretli çalışanlar 8 bin 500 TL'nin üzerine 1000 TL ek ödeme alacaklar. Ayrıca, geçen yılki sübvansiyonun ardından, asgari ücretliler için bir başka sübvansiyon duyuruldu. Başvuruları kabul edilenler, Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında ek ödemelerini alabilecekler. Geçim sıkıntısı çeken asgari ücretliler için bu haber, bir nefes alma fırsatı olarak görülüyor.Asgari ücretlilere yapılan 1000 TL'lik ek ödeme, işverenler tarafından sağlanacak ve bu ödemeden herhangi bir vergi veya sigorta kesintisi yapılmayacak. Bu kararla, asgari ücretlilerin maddi sıkıntılarının hafifletilmesi ve işverenlerin üzerindeki yükün azaltılması hedefleniyor. Isınma yardımı alanların kasım ayından beri yardım almaya devam ettiği belirtilirken, başvurmayanlar için son başvuru tarihi Haziran ayında sona erecek. 1000 TL'lik fazla ödeme, herhangi bir başvuru işlemine gerek kalmadan doğrudan asgari ücrete eklenecek ve çalışanların hesaplarına yatırılacaktır.