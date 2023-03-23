Milyonlarca asgari ücretli çalışana müjde! Maaşlara yüzde 50 zam bayram ettirecek: Her saate eklenecek







EMEKLİLERDE TABAN MAAŞ







2023-2024 yıllarını kapsayan 16. Dönem Toplu İş sözleşmesi görüşmeleriyle beraber sonuca varıldı. İmzalanan sözleşme ile birlikte çalışma saat işçilik ücretlerine yılın ilk yarısında yüzde 50 zam yapılarak artışa geçildi. Özçelik İş Sendikası Başkanı Yunus Değirmenci, enflasyon hayat pahalılığı ve üyeleri beklentileri ön planda tutularak toplu iş sözleşme masasında bir araya gelinerek ortak karar alındığı belirtildi.Temmuz ayı yaklaşırken emekli ve memur maaşlarına gelecek zam hakkında meraklar çoğaldı. Senede 2 kere yapılan zamlar için enflasyon ön plana alınırken SSK ve Bağkur emeklileri temmuz ayında 6 aylık verilerek bakılarak zam oranı anlaşmaya varılacak. Taban maaş zammı hesaplamalarında ilk önce enflasyon oranı artışı eklenirken seyyanen zam herkese eşit miktarda eklenerek ocak başında 5.500 TL'nin altında kalan maaşlara seyyanen zammı yapılacak yükseltildi.