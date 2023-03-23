EKONOMİ
23 Mart 2023 - 18:15

Milyonlarca asgari ücretli çalışana müjde! Maaşlara yüzde 50 zam bayram ettirecek: Her saate eklenecek

Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren gelişmeler yaşanırken saatlik çalışma ücretlerine zam yapıldı. Toplu sözleşmede Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları ile Özçelik-İş Sendikası arasında 16. Dönem üzerinden imzalar atıldı.

EKONOMİ
23 Mart 2023 - 18:15
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Milyonlarca asgari ücretli çalışana müjde! Maaşlara yüzde 50 zam bayram ettirecek: Her saate eklenecek
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2023-2024 yıllarını kapsayan 16. Dönem Toplu İş sözleşmesi görüşmeleriyle beraber sonuca varıldı. İmzalanan sözleşme ile birlikte çalışma saat işçilik ücretlerine yılın ilk yarısında yüzde 50 zam yapılarak artışa geçildi. Özçelik İş Sendikası Başkanı Yunus Değirmenci, enflasyon hayat pahalılığı ve üyeleri beklentileri ön planda tutularak toplu iş sözleşme masasında bir araya gelinerek ortak karar alındığı belirtildi.

maaşlara zam

EMEKLİLERDE TABAN MAAŞ



Temmuz ayı yaklaşırken emekli ve memur maaşlarına gelecek zam hakkında meraklar çoğaldı. Senede 2 kere yapılan zamlar için enflasyon ön plana alınırken SSK ve Bağkur emeklileri temmuz ayında 6 aylık verilerek bakılarak zam oranı anlaşmaya varılacak. Taban maaş zammı hesaplamalarında ilk önce enflasyon oranı artışı eklenirken seyyanen zam herkese eşit miktarda eklenerek ocak başında 5.500 TL'nin altında kalan maaşlara seyyanen zammı yapılacak yükseltildi. 

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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