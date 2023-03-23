YAŞAM
23 Mart 2023 - 00:15

Milyonlarca askerlik çağındaki gence duyuruldu! MSB'den son dakika haberi: Artık buradan yapılacak

Askerlik görevini yapmak için başvurularını oluşturacak vatandaşlar için yeni sistem belli oldu. Peki artık askerlik işlemleri nasıl yapılacak? Tüm detaylar haberimizde.

YAŞAM
23 Mart 2023 - 00:15
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Milyonlarca askerlik çağındaki gence duyuruldu! MSB'den son dakika haberi: Artık buradan yapılacak
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Askerlik işlemlerini yapmak isteyen vatandaşlar için Milli Savunma Bakanlığı yeni bir duyuru yaptı. Peki askerlik işlemleri nasıl yapılır? Askerlik hizmeti nasıl sorgulanır? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI ASKERLİK AÇIKLAMALARI

Mili Savunma Bakanlığı askerlik süreçleri ile ilgili yeni açıklamalar yaptı. E-Devlet sistemi üzerinden Askerliğim ile ilgili bir bölüm açıldı ve askerlik çağına gelen vatandaşların bütün askerlik süreçleri ile ilgili bilgileri bu kısımda yer alıyor. Askerlik ile ilgili işlemler ve başvurular da bu sistemden yapılabilecek. 



Askerlik İle İlgili İşlemler E-Devlet Sistem

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklama şu şekilde; 'Askerliğim hizmeti e-Devlet sistemi üzerinden açıldı. Vatandaş e-Devlet sistemine giriş yaparak Askerliğim sekmesine girdiği zaman istediği bölüme yönlendirilecek ve askerlik çağı, yoklama, celp ve sevk, muvazzaflık, yedeklik ile ilgili bütün işlemleri kolaylıkla yapabilecek. Askerlik çağına gelen ve terhis olan bütün vatandaşların askerlik süreçleri bu hizmette yer alacak.'

EDİTÖR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
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