Milyonlarca başvuran bu haberi bekliyordu! TOKİ arsa kura çekimi ne zaman yapılacak? Arsa kuraları için tarih verildi







O İLLERDE KURA ÇEKİLİŞİ ERTELENMİŞTİ









YENİ KURA ÇEKİLİŞLERİ HANGİ TARİHTE YAPILACAK? TOKİ RESMEN DUYURDU!





Milyonların beklediği TOKİ kura çekilişleri, yaşanan deprem felaketi sonrasında ertelendi. Şimdi vatandaşlar, TOKİ kura çekimlerinin ne zaman yapılacağını ve hangi tarihler arasında gerçekleştirileceğini merak ediyor.TOKİ'nin resmi internet sitesinde yer alan duyuruya göre, deprem sebebiyle İzmir, Edirne, Afyonkarahisar, Kırklareli ve Tekirdağ'da gerçekleştirilmesi planlanan kura çekilişinin, yaşanan deprem felaketi sebebiyle ertelendiği duyurulmuştu.Kasım ayında çekimleri başlayan TOKİ kuraları, bu aya kadar sürmesi düşünülüyor. 2+1 ve 3+1 seçenekleriyle sunulan konutlar, noter huzurunda yapılan kurayla hak sahiplerine ulaştırılıyor. TOKİ, konuya ilişkin duyuruda bulundu. TOKİ'den yapılan açıklama şu şeklilde:"250 Bin Sosyal Konut Kampanyası Kapsamında Hak Sahibi Belirleme Kura Töreni Yaşanan Doğal Afet Sebebiyle İleri Tarihe Ertelenmiştir. Kura Tarihi ve Saati İdaremizce Belirlenerek Web Sayfasında Yayınlanacaktır."