Milyonlarca başvuran bu haberi bekliyordu! TOKİ arsa kura çekimi ne zaman yapılacak? Arsa kuraları için tarih verildi

Milyonların beklediği TOKİ kura çekilişleri, yaşanan deprem felaketi sonrasında ertelendi. Şimdi vatandaşlar, TOKİ kura çekimlerinin ne zaman yapılacağını ve hangi tarihler arasında gerçekleştirileceğini merak ediyor.
O İLLERDE KURA ÇEKİLİŞİ ERTELENMİŞTİ
TOKİ'nin resmi internet sitesinde yer alan duyuruya göre, deprem sebebiyle İzmir, Edirne, Afyonkarahisar, Kırklareli ve Tekirdağ'da gerçekleştirilmesi planlanan kura çekilişinin, yaşanan deprem felaketi sebebiyle ertelendiği duyurulmuştu.
YENİ KURA ÇEKİLİŞLERİ HANGİ TARİHTE YAPILACAK? TOKİ RESMEN DUYURDU!
"250 Bin Sosyal Konut Kampanyası Kapsamında Hak Sahibi Belirleme Kura Töreni Yaşanan Doğal Afet Sebebiyle İleri Tarihe Ertelenmiştir. Kura Tarihi ve Saati İdaremizce Belirlenerek Web Sayfasında Yayınlanacaktır."