EKONOMİ
15 Ocak 2023 - 13:54

Milyonlarca çalışan bu günü bekliyordu! Memur ve emeklinin beklediği gün geldi çattı! Maaş farkları hesaplara yatıyor! Hemen hesaplarınızı kontrol edin

Memur ve memur emeklilerinin uzun zamandır beklediği müjde sonunda geldi. Alınan son dakika bilgilerine göre Temmuz ayında yasalaşan 3600 ek gösterge ve maaş farkları bugün itibarıyla hesaplara yatırılacak. İşte konuya ilişkin detaylar...

EKONOMİ
15 Ocak 2023 - 13:54
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Milyonlarca çalışan bu günü bekliyordu! Memur ve emeklinin beklediği gün geldi çattı! Maaş farkları hesaplara yatıyor! Hemen hesaplarınızı kontrol edin


Binlerce memur ve memur emeklisinin beklediği haber sonunda geldi. Yapılan açıklamalara göre Temmuz ayında yasalaşan 3 bin 600 ek gösterge ve maaş farkları bugün hesaplara yatmaya başlayacak. Bahsedilen bu ek gösterge, emekli maaşlarında 2 bin 500 liraya kadar fark sağlıyor. Ayrıca ikramiyelerde de 92 bin liralık fark yaratacak.

Memura ve emekliye çifte zam

Memurlara ve emeklilere çifte zam müjdesi verildi



Memur ve memur emeklileri, ocak ayında çifte zam aldı. Bunlardan ilki maaşlarına gelen yüzde 30'luk zam iken ikincisi ise 3 bin 600 ek gösterge zammı oldu.

Alınan haberlere göre örneğin; ek göstergesi 2200’den 3600’e çıkan memurun maaşı 100 TL, 3000’den 3600’e çıkan memurun maaşı ise 180 TL yükselecek.

memur aylığı

Yeni emekli aylığı ve ikramiyeler

Alınan bilgiler arasında ek göstergenin emekli memur aylıklarında da 2 bin 500 liraya kadar artış sağlayacağı yer aldı.

Örnek verecek olursak, sigortalılık süresi 30 yıl olan ve 12 bin 638 TL aylık maaş alan, 3600 ek göstergeli bir hemşireye 15 Ocak itibariyle 2 bin 561 TL fark yatacak.

EDİTÖR
Zeynep ORHAN
Zeynep ORHAN
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