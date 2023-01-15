Milyonlarca çalışan bu günü bekliyordu! Memur ve emeklinin beklediği gün geldi çattı! Maaş farkları hesaplara yatıyor! Hemen hesaplarınızı kontrol edin

Binlerce memur ve memur emeklisinin beklediği haber sonunda geldi. Yapılan açıklamalara göre Temmuz ayında yasalaşan 3 bin 600 ek gösterge ve maaş farkları bugün hesaplara yatmaya başlayacak. Bahsedilen bu ek gösterge, emekli maaşlarında 2 bin 500 liraya kadar fark sağlıyor. Ayrıca ikramiyelerde de 92 bin liralık fark yaratacak.
Memura ve emekliye çifte zamMemurlara ve emeklilere çifte zam müjdesi verildi
Memur ve memur emeklileri, ocak ayında çifte zam aldı. Bunlardan ilki maaşlarına gelen yüzde 30'luk zam iken ikincisi ise 3 bin 600 ek gösterge zammı oldu. Alınan haberlere göre örneğin; ek göstergesi 2200’den 3600’e çıkan memurun maaşı 100 TL, 3000’den 3600’e çıkan memurun maaşı ise 180 TL yükselecek.