EKONOMİ
24 Kasım 2022 - 21:23

Milyonlarca çalışan bunu bekliyordu! Bakan Bilgin sözleşmeliye kadro için tarih verdi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, sözleşmeliye kadro verileceği tarihi açıkladı. Bakan Bilgin'in açıklaması sonrasında gözler o tarihe çevrildi.

EKONOMİ
24 Kasım 2022 - 21:23
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Milyonlarca çalışan bunu bekliyordu! Bakan Bilgin sözleşmeliye kadro için tarih verdi


Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından daha önce sözleşmeli personellere kadro verilmesiyle ilgili bir çalışma olduğu duyurulmuştu. EYT’den sonra devreye alınan sözleşmeliye kadro konusuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Haberi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin duyurdu.

Sözleşmeliye kadro çıkacağı tarih belli oldu

Türkiye’deki milyonlarca sözleşmeli çalışanın gözü kulağı kendilerine kadro verileceği tarihte. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, sözleşmeliye kadro verilmesine ilişkin bir çalışma yürüttüklerini ve en kısa sürede nihai sonuca ulaşılacağını duyurmuştu.



Bakan Bilgin, sözleşmeli personellerin kadroya alınması konusunda kapsamın sadece 4/B’li çalışanlar için olduğunu ifade etmişti. 4A çalışanların şu an için kadroya geçmesi konusunda bir çalışma bulunmuyor.

Milyonların gözü bu karardayken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’den yeni bir açıklama geldi. son dakika bilgisine göre sözleşmeliye kadro verilmesi konusunda konuşan Bakan Bilgin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 29 Kasım Pazartesi günü gerçekleşecek kabine toplantısının ardından düzenlemenin son halini kamuoyuna duyuracağını açıkladı.

Bu haberin ardından milyonlarca çalışan Pazartesi günü yapılacak Kabine Toplantısını beklemeye başladı. Kabine Toplantısı sonrasında sözleşmeliye kadro verilmesine ilişkin detaylar ortaya çıkacak ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kadro için tarih verecek.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kabine Toplantısında değineceği konulardan biri de EYT olacak. EYT’li milyonlarca kişi için önemli olan düzenleme ile yeni yılda birçok kişi emeklilik hakkı elde edecek.

Şimdi ise gözler sözleşmeliye kadro açıklaması için Kabine Toplantısı’na çevrildi. Toplantı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan sözleşmeliye kadro ile ilgili tüm detayları kamuoyu ile paylaşacak.

EDİTÖR
Sinem Saymaz
Sinem Saymaz
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