Milyonlarca çalışan bunu yapıyor! Her an işten kovulabilirsiniz

Yargıtay’dan kamuda ve özel sektörde çalışanlara yönelik emsal bir karar çıktı. Milyonlarca çalışan herhangi bir rahatsızlığı nedeniyle işe gitmemek için sağlık raporu almayı tercih ediyor. Ancak bu raporu usulsüz bir şekilde kullananlar için kötü haber
geldi. Sağlık raporunu keyfi olarak kullananların sonu işten atılmaya kadar gidebiliyor.
Sağlık raporu alırken işsiz kalabilirsiniz
Bir fabrikada çalışan işçi, doktordan raporlu olduğu sürede kayınbabasına yardım etmek için hayvan pazarına gitti. Burada bir kişinin fotoğrafını çekmesi üzerine işvereni tarafından işten çıkarıldı. Konuyu İş Mahkemesine taşıyan işçi, işverenin kötü niyetli olduğunu iddia ederek iş akdinin feshinin geçersizliğinin tespitini ve işe iadesini talep etti.
Davalı şirketin avukatı ise işçinin Kurban Bayramı öncesinde hastalık istirahat raporu aldığını, bu sürede iş yerine ait kıyafetlerle hayvan pazarında çalıştığının tespit edildiğini, davacının sözlü savunmasında da yetiştirdiği hayvanları satmak için istirahat raporu aldığını belirtmesi nedeniyle işten çıkarılmasının haklı neden olduğunu savundu.
Mahkeme onay verdi, Yargıtaya takıldı
Tarafları dinleyen mahkeme, davacının hayvan pazarında satış yaptığına dair somut bir belgenin bulunmadığını ifade ederek, davanın kabulüne karar verdi ve işçiyi haklı buldu. Davalı taraf ise bu kez kararı istinaf etti. Davalı şirket kararı temyiz edince devreye Yargıtay girdi. Emsal kararda, raporlu işçinin hayvan pazarında kayınpederine yardım ettiği hatırlatılarak, davacının fesihten önce alınan savunmasında bel rahatsızlığının artması nedeniyle hastaneye gidip rapor almak zorunda kaldığı, ve kurban pazarında giyilebilecek en uygun kıyafetin eski iş kıyafeti olacağı belirtildi. Kararda, davacının aynı dönemde işvereninden izin talep ettiği ancak izin alamayınca rapor sunduğu belirtilerek işverenin raporun sıhhati konusunda şüpheye düşmesinin makul görüldüğü ifade edildi. Yargıtay böylelikle işvereni haklı bularak davanın reddine karar verdi. Yaşanan bu hadise sonrasında çalışanların sağlık raporu alırken iki kez düşünmesi gerekecek. Usulsüz ya da şüpheye düşürecek yönde sağlık raporu almaları ve bunun ispatlanması halinde çalışanlar işten çıkartılabilirler. Bu nedenle sağlık raporu kullanılırken kurallara uygun ve yalnızca gerçek sağlık sorunu nedeniyle alınması gerekiyor. aksi takdirde çalışanlar hem işlerinden olabilir hem de işverenleri tarafından açılabilecek davalar nedeniyle yüksek tazminatlar ödemek durumunda kalabilirler.