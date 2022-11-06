EKONOMİ
06 Kasım 2022 - 11:15

Milyonlarca çalışan bunu yapıyor! Her an işten kovulabilirsiniz

Yargıtay'dan tüm çalışanları ilgilendiren emsal nitelikte karar çıktı. Sağlık raporu alan çalışanlar dikkat, işinizden olabilirsiniz.

EKONOMİ
06 Kasım 2022 - 11:15
2 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Milyonlarca çalışan bunu yapıyor! Her an işten kovulabilirsiniz


Yargıtay’dan kamuda ve özel sektörde çalışanlara yönelik emsal bir karar çıktı. Milyonlarca çalışan herhangi bir rahatsızlığı nedeniyle işe gitmemek için sağlık raporu almayı tercih ediyor. Ancak bu raporu usulsüz bir şekilde kullananlar için kötü haber geldi. Sağlık raporunu keyfi olarak kullananların sonu işten atılmaya kadar gidebiliyor.

Sağlık raporu alırken işsiz kalabilirsiniz

Bir fabrikada çalışan işçi, doktordan raporlu olduğu sürede kayınbabasına yardım etmek için hayvan pazarına gitti. Burada bir kişinin fotoğrafını çekmesi üzerine işvereni tarafından işten çıkarıldı. Konuyu İş Mahkemesine taşıyan işçi, işverenin kötü niyetli olduğunu iddia ederek iş akdinin feshinin geçersizliğinin tespitini ve işe iadesini talep etti.



Davalı şirketin avukatı ise işçinin Kurban Bayramı öncesinde hastalık istirahat raporu aldığını, bu sürede iş yerine ait kıyafetlerle hayvan pazarında çalıştığının tespit edildiğini, davacının sözlü savunmasında da yetiştirdiği hayvanları satmak için istirahat raporu aldığını belirtmesi nedeniyle işten çıkarılmasının haklı neden olduğunu savundu.

Mahkeme onay verdi, Yargıtaya takıldı

Tarafları dinleyen mahkeme, davacının hayvan pazarında satış yaptığına dair somut bir belgenin bulunmadığını ifade ederek, davanın kabulüne karar verdi ve işçiyi haklı buldu. Davalı taraf ise bu kez kararı istinaf etti.

Davalı şirket kararı temyiz edince devreye Yargıtay girdi. Emsal kararda, raporlu işçinin hayvan pazarında kayınpederine yardım ettiği hatırlatılarak, davacının fesihten önce alınan savunmasında bel rahatsızlığının artması nedeniyle hastaneye gidip rapor almak zorunda kaldığı, ve kurban pazarında giyilebilecek en uygun kıyafetin eski iş kıyafeti olacağı belirtildi.

Kararda, davacının aynı dönemde işvereninden izin talep ettiği ancak izin alamayınca rapor sunduğu belirtilerek işverenin raporun sıhhati konusunda şüpheye düşmesinin makul görüldüğü ifade edildi. Yargıtay böylelikle işvereni haklı bularak davanın reddine karar verdi.

Yaşanan bu hadise sonrasında çalışanların sağlık raporu alırken iki kez düşünmesi gerekecek. Usulsüz ya da şüpheye düşürecek yönde sağlık raporu almaları ve bunun ispatlanması halinde çalışanlar işten çıkartılabilirler. Bu nedenle sağlık raporu kullanılırken kurallara uygun ve yalnızca gerçek sağlık sorunu nedeniyle alınması gerekiyor. aksi takdirde çalışanlar hem işlerinden olabilir hem de işverenleri tarafından açılabilecek davalar nedeniyle yüksek tazminatlar ödemek durumunda kalabilirler.

EDİTÖR
Sinem Saymaz
Sinem Saymaz
İlginizi Çekebilir
Tek tek hesapladı: Asgari ücret 2023'te ne kadar olacak?
Tek tek hesapladı: Asgari ücret 2023'te ne kadar olacak?
Tüp fiyatlarına 18 TL zam geldi! Kasım 2022 mutfak tüpü fiyatları
Tüp fiyatlarına 18 TL zam geldi! Kasım 2022 mutfak tüpü fiyatları
Patronları üzen, çalışanları sevindiren haber: Asgari ücretle çalışanlara 1000 TL ödeme müjdesi!
Patronları üzen, çalışanları sevindiren haber: Asgari ücretle çalışanlara 1000 TL ödeme müjdesi!
Araç sahipleri için son günler! Bunu yapmayan 1.150 TL ceza ödeyecek
Araç sahipleri için son günler! Bunu yapmayan 1.150 TL ceza ödeyecek
Başvurana Mayıs ayına kadar 2500 TL ödeniyor: Isınma desteği başladı
Başvurana Mayıs ayına kadar 2500 TL ödeniyor: Isınma desteği başladı
Tarım Kredi Marketlerinde şok indirimler! 1-15 Kasım'da uğramadan geçmeyin
Tarım Kredi Marketlerinde şok indirimler! 1-15 Kasım'da uğramadan geçmeyin
Son Haberler
Harran'da konser veren Mustafa Sandal şaşkınlığını gizlemedi: 40 yıl hayal etsem böyle bir etkinlik olacağı aklıma gelmezdi
Harran'da konser veren Mustafa Sandal şaşkınlığını gizlemedi: 40...
İstanbul Maratonu bitti mi, birinci kim oldu? İstanbul Maratonunu kim kazandı? 44. İstanbul Maratonu şampiyonları belli oldu
İstanbul Maratonu bitti mi, birinci kim oldu? İstanbul Maratonunu kim...
İstanbul Maratonu bitti mi, saat kaçta bitecek? İstanbul Maratonu etkinlik bilgileri
İstanbul Maratonu bitti mi, saat kaçta bitecek? İstanbul Maratonu etkinlik...
En iyi Batman filmleri hangileridir? Batman filmlerini mutlaka bu sıralamaya göre izleyin
En iyi Batman filmleri hangileridir? Batman filmlerini mutlaka bu sıralamaya...
Ünlü şarkıcı sahnede öyle bir şey yaptı ki! Sınırları zorlamak bu olsa gerek
Ünlü şarkıcı sahnede öyle bir şey yaptı ki! Sınırları zorlamak...
Serenay Sarıkaya yine şaşırtmadı! Süper yırtmaçlı eteğiyle cesaretini ortaya koyan Sarıkaya nefes kesti
Serenay Sarıkaya yine şaşırtmadı! Süper yırtmaçlı eteğiyle cesaretini...
Vakıflar Genel Müdürlüğü kuru gıda, kira ve burs başvuru şartları nelerdir? Sosyal yardım başvuru formu ve gerekli evraklar
Vakıflar Genel Müdürlüğü kuru gıda, kira ve burs başvuru şartları...
Elektrik yardımı nedir, kimlere yapılır? Elektrik yardımı başvuru şartları nelerdir? 2022 elektrik yardımı başvuru sorgulama
Elektrik yardımı nedir, kimlere yapılır? Elektrik yardımı başvuru...
Sosyal yardımlar nelerdir, kimler faydalanabilir? Sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır? Sosyal yardım başvuru formu ve sorgulama ekranı
Sosyal yardımlar nelerdir, kimler faydalanabilir? Sosyal yardım başvurusu...
SED yardımı nedir, hangi durumlarda verilir? SED yardımı kimleri kapsar? 2022 SED yardımı ve başvuru şartları
SED yardımı nedir, hangi durumlarda verilir? SED yardımı kimleri kapsar?...
Devlet yardımları nelerdir, nasıl başvuru yapılır? Devlet yardım başvuru şartları nelerdir? Devlet yardım başvuru sorgulama ekranı
Devlet yardımları nelerdir, nasıl başvuru yapılır? Devlet yardım...
Akbank Mobilden başvurana 0 faizle 10.000 TL veriyor! Kredi gibi ama değil!
Akbank Mobilden başvurana 0 faizle 10.000 TL veriyor! Kredi gibi ama...
Şartlı eğitim yardımı nedir, kimlere verilir? Şartlı eğitim yardımı ne kadardır? Şartlı eğitim yardımı başvuru şartları ve gerekli evraklar
Şartlı eğitim yardımı nedir, kimlere verilir? Şartlı eğitim yardımı...
Tek tek hesapladı: Asgari ücret 2023'te ne kadar olacak?
Tek tek hesapladı: Asgari ücret 2023'te ne kadar olacak?
Bankalar faiz düşürdü! En düşük faizle 20.000 TL veren bankalar Kasım 2022
Bankalar faiz düşürdü! En düşük faizle 20.000 TL veren bankalar...