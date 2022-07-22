Milyonlarca çalışan EYT açıklamalarını bekliyor! EYT ile ilgili tüm merak edilenler

Milyonlarca çalışan vatandaş EYT
ile ilgili yapılacak açıklamaları bekliyor. EYT ile ilgili internet üzerinden birçok araştırma yapılıyor. EYT ile ilgili vatandaşların beklediği soruların cevaplarının tüm detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz.
EYT'den önce emeklilik şartları
Emeklilikle ilgili yaş sorunu 1999 senesinde 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa eklenen 4447 sayılı kanun ile beraber ortaya çıkmıştır. Eklenen bu geçici kanunla beraber emekli olabilmek için sigorta süresi ve prim gününün yanında yaş koşulu da aranan bir etken olmuştur. Emeklilikte yaş koşulu gelmeden önce insanlar sigorta süresi ve prim gün sayısı koşuluyla emekli olabiliyordu. Yaş koşulundan önce kadınlar 20, erkekler 25 sene sigorta süresi ve 5000 prim günü ile birlikte emekli olma hakkı kazanabiliyordu.
Emeklilikte yaş konusu emekli olma durumunu nasıl etkiledi
Örneklerle açıklamak gerekirse 1999 senesinde oluşturulan kanundan önce 1 Temmuz 1994 senesinde sigorta süresi başlayan 1 Ocak 1972 doğumlu olan bir erkek çalışan çalışmaya başladığı zaman olan 506 sayılı kanun kapsamında 25 senelik sigorta süresi ve 5000 prim gününü tamamlama şartıyla emekli oluyordu. Yani 45 yaşında emekliliğini alabiliyordu. 1999 senesinden sonra yürürlüğe giren kanun ile 1 Temmuz 1994 tarihinde işe başlayan biri 25 sene sigorta süresi, 55 yaş ve 5750 prim ödeme şartıyla emekli olabiliyor. Yani 1999 senesinde yürürlüğe giren kanun kapsamında 8 sene sonra ve artı olarak 750 prim günü ödeme şartıyla emekli olabiliyor.
Günümüzde emekli olma şartları
1 Ekim 1008 senesinde çıkan 5510 sayılı Sosyal Sigortaları ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile birlikte emekli olma yaşı yükseltildi ve prim sayısı işçi vatandaşlarda yani SSK'lı olanlarda 7200 gün, esnaf ve çiftçilerde yani Bağ-Kur'lularda 9000 gün olarak belirlendi. Çıkarılan kanun doğrultusunda emekli olma yaşı kadınlarda 58, erkeklerde ise 60 olarak yükseltildi ve emeklilik yaşı kademeli olarak yükseltildiği için 2048 senesinde gelindiğinde kadın ya da erkek veya sigorta durumu gözetilmeksizin emekli olma yaşı 65 olacak. 2022 senesinde çalışmaya başlayacak bir vatandaşın 7200 gün çalışması durumunda istenen prim şartı 2042 Ağustos ayında tamamlanmış olacak. 2042 yılında prim koşulunu tamamlayan kadın sigortalı 62 yaşında, erkek sigortalı vatandaş ise 64 yaşında emekli olmaya hak kazanacak.
İnsanlar EYT ile ilgili ne sorunlar yaşıyor
Çalışan vatandaşlar 1999 senesinde yürürlüğe giren kanun doğrultusunda çıkan yaş sorununun ortadan kaldırılmasını istiyor. Sigorta ve prim ödemesi şartını tamamlayan insanların emekli olabilmesi isteniyor. Günümüzde SGK'ya kayıtlı 4-a'lı SSK'lı 16 milyon 406 bin vatandaş, Bağ-Kur'lu 3 milyon 32 bin vatandaş bulunuyor. Bu insanlardan 5-6 milyonu tahminlere göre emeklilikte yaşa takılıyor ve bu problemle karşı karşıya geliyor.
EYT çözüm önerileri neler olacak
Vedat Bilgin EYT ile ilgili olarak Türkiye'nin çözümsüz hiçbir sorunu olmadığını açıklamış ve çalışmalarına devam ettiklerini söylemişti. Bilgin'e göre EYT ile ilgili sorunlar kurulan ekip ile birlikte çözülecek.
Düzenlemelerin yasalaşacağı tahmin ediliyor
İnsanlar EYT ile ilgili kadınlar 7200, erkekler 9000 prim gününü tamamlarsa yaş şartının ortadan kalkacağı, yaş şartının düşürüleceği, maaşlarda kesinti yapılarak emekliliğin öne çekileceği gibi tahminlerde bulunuyor. EYT ile ilgili düzenlemeler bitirildikten sonra 2023 senesinin ilk aylarında bunların yasalaşacağı düşünülüyor.