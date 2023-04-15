Milyonlarca çalışana duyuru yapıldı! Artık fazla mesai ücreti ödenecek: Karar az önce açıklandı! O kişiler yararlanacak







50 SAATİ GEÇMEYECEK













Gelir İdaresi Başkanlığı'nın işlemlerinin zamanında sonuçlandırılabilmesi için merkez ve taşra teşkilatındaki personele fazla mesai düzenlemesi yapıldı. Ayrıntılar haberimizde... Gelir İdaresi Başkanlığı'nın uyguladığı bu fazla mesai düzenlemesi, vergi beyannamelerinin zamanında işleme alınması ve vatandaşların taleplerinin hızlı bir şekilde yanıtlanması amacıyla hayata geçirilmiştir. Merkez ve taşra teşkilatındaki personelin yoğun çalışmaları sayesinde vergi sistemimiz daha etkin ve verimli hale gelerek ülkemizin ekonomik kalkınmasına önemli katkılar sağlamaktadır. Ayrıca bu uygulama, vergi mükelleflerinin de işlemlerinin daha hızlı bir şekilde sonuçlandırılmasını sağlamakta ve vergi sistemiyle ilgili olası sorunların çözümüne hız kazandırmaktadır.Gelir İdaresi Başkanlığı, vergi tahsilatı ve mükellef hizmetleri gibi önemli işlemleri yürüten bir kamu kurumu olarak faaliyet gösteriyor. Bu işlemlerin zamanında ve etkili bir şekilde yürütülebilmesi için personelin özverili bir çalışma sergilemesi gerekiyor. Ancak bazen iş yoğunluğu arttığında fazla mesai yapmak gerekebiliyor. Bu durumda da personele yapılacak olan fazla çalışma ücreti önemli bir konu haline geliyor.Gelir İdaresi Başkanlığı'nın aldığı kararla, merkez ve taşra teşkilatındaki işlemlerin zamanında sonuçlandırılabilmesi için Devlet Memurları Kanunu'na tabi personele fazla çalışma ücreti ödenecek. Bu uygulama ile personelin özverili çalışması takdir edilirken, kurumun işlemlerini de hızlandırmak amaçlanıyor. Fazla çalışma ücretinin ödenmesi, Tahsilat ve İtilaftı İşler, Uygulama ve Veri Yönetimi, Gelir Yönetimi ile Mükellef Hizmetleri daire başkanlıklarında görev yapan personel ile taşra teşkilatında yapılan işlerde görevlendirilen personele ödenecek. Ücret, her bir personele ayda 50 saati geçmeyecek şekilde yapılacak ve her bir saat için 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'nun (K) Cetveli'nde belirlenmiş fazla çalışma saat ücretinin 5 katı esas alınacak. Gelir İdaresi Başkanlığı'nın bu kararı, çalışanların özverili çalışmalarının takdir edildiği ve motivasyonlarının arttırıldığı bir uygulama olarak görülebilir. Ayrıca, kurumun işlemlerinin daha hızlı sonuçlandırılması ve vatandaşlara daha iyi hizmet sunulması açısından da olumlu bir adım olarak değerlendirilebilir.