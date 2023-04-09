Milyonlarca çalışana müjde! En düşük maaş 20.000 TL oldu: Bakan Bilgin az önce açıkladı!







ÖĞRETMEN MAAŞI 20 BİN TL OLACAK MI?





YENİ BAŞLAYAN ÖĞRETMEN 12 BİN TL ALIYOR







BAZI ÖĞRETMENLER İSE 20 BİN TL ALDIĞINI SÖYLÜYOR

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, öğretmenlerin aldığı maaşın 20 bin TL ve üzerinde olduğunu belirtmişti. Ancak şu an için öğretmenlerin en düşük maaşı 12 bin 500 TL. Fakat günümüzdeki yüksek enflasyon ve yükselen yaşam maliyetleri göz önüne alındığında, bu miktarın yetersiz kaldığı düşünülüyor.Öğretmenler, Bakan Vedat Bilgin'in en az öğretmen maaşının 20 bin TL olması yönündeki açıklaması sonrasında bu müjdeyi bekliyor. Şu an öğretmenlerin en düşük maaşı 12 bin 500 TL iken taleplerin artmasıyla birlikte kamuoyunda büyük tartışmalar yaşanıyor. Ankara'da bakanlık önünde yapılan protesto gösterileri de bu tartışmaların bir göstergesi olarak karşımıza çıkıyor. Ancak henüz net bir açıklama yapılmadığı için öğretmenlerin beklentileri devam ediyor. Öğretmenlerin merak ettiği soru ise: Öğretmen maaşları gerçekten 20.000 TL olacak mı?Bir öğretmen, yapılan protestolarda "Açlık sınırında hayatını sürdüren bir öğretmenin aldığı maaş belgeli olarak ortadadır. Yeni başlayan öğretmenlerin 12 bin TL aldığını ve Bakan Bilgin'in 'Öğretmenler 20 bin TL üzerinde maaş alıyor' söyleminin yalan olduğunu" ifade etti. Bu nedenle eşit ücret kapsamında bölünmesi ve ayrıştırılmamasını talep ettiklerini açıkladı. Öğretmenlerin maaşlarına ilişkin tartışmalar ise gündemdeki yerini korumaya devam ediyor.Sosyal medyada öğretmenlerin maaşlarına ilişkin farklı paylaşımlar yapıldı. Bazı öğretmenler, 17 yıldır çalışmalarına rağmen 13.600 TL alırken bazıları ise 22 yıllık öğretmenlik deneyimlerinin yanı sıra ek derslerle birlikte 21.500 TL maaş aldıklarını belirtti. Bu açıklamalar, öğretmen maaşlarının ne kadar olduğuna ilişkin tartışmalara yeni bir boyut kazandırdı.