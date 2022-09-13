GÜNDEM
13 Eylül 2022 - 13:33

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar verildi! Bu meslek dallarında çalışanlar dikkat! 1 Ekim'den itibaren yeni izin günü uygulaması başlıyor

Geçtiğimiz hafta İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada berber, kuaför ve güzellik salonu gibi meslek dallarının haftalık izin kararlarına dair yeni düzenleme duyurulmuştu. Bugün yaşanan gelişmelerle haftalık izin konusunda kesin karara varıldı. İşte konuya dair yaşanan gelişmeler...

GÜNDEM
13 Eylül 2022 - 13:33
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Milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar verildi! Bu meslek dallarında çalışanlar dikkat! 1 Ekim'den itibaren yeni izin günü uygulaması başlıyor


Milyonlarca çalışanı ilgilendiren haftalık izin kararında yeni gelişmeler yaşanıyor. Berberler, kadın kuaförleri ve güzellik salonları için verilen kararda haftada 1 gün izin kullanılacak. Yapılan görüşmelerde berber dükkanlarının Pazar, kuaförler ve güzellik salonlarının da Salı günleri izinli olması yönünde karara gidiliyor.

Yeni izin günleri 1 Ekim'den itibaren geçerli olacak!

Söz konusu meslek gruplarının yeni izin günü uygulamaları 1 Ekim 2022 itibari ile geçerli olacak. Alınan karar doğrultusunda bu meslek gruplarında çalışanlar her hafta 1 gün dükkan kapatacak, çalışma günlerinde ise mesaileri 8'de başlayarak 10'da bitecek. Tüm Türkiye'deki 108 bin iş yeri 1 Ekim'den sonra aynı günlerde izin yaparak aynı günlerde çalışacak.



 kuaför ve berberlerin izin günü

Yeni karar AVM'leri etkileyecek mi?

Federasyon Başkanı Bayram Karakaş gelişmeleri şu şekilde aktardı; “1 Ekim’den itibaren açma kapama saatleri haftanın 6 günü sabah 8, akşam 10 olacak. Herkes haftada bir gün istirahat edecek. Buna AVM’lerde ki iş yerlerinin de dahil olması için Perakende Yasası’nda değişiklik yapılacak, hazırlıkları süren yasa taslağına buna ilişkin hüküm eklenecek. Tatil yörelerinde ise odalarımız üyelerinin eğilimleri doğrultusunda valilere taleplerini iletecek. Buna göre belki tatil günü pazar değil, salı olacak ama haftada bir gün mutlaka onlar da kapatacak, izin yapacak. Dün itibarıyla 65-70 oda görüşünü bildirdi, bunların 55 tanesi ‘pazar’ günü kapanma istedi. Yani genel eğilim pazar günü gibi görünüyor”

Düğünlerde tolerans gösterilecek!

Başkan Karakaş açıklamasına devam ederken, “Elbette ki halkımız mağdur edilmeyecek. Bu işin tek istisnası düğünler olacak. Düğün hazırlığı tamamlanıp dükkanlar kapatılacak. Düğün ekibi dışında kimse alınmayacak. Yani nöbetçi berberlik, kuaförlük olmayacak. Bir de okulların açılma haftalarında oda başkanının yetkisiyle çalışma gün ve saatleri geçici olarak düzenlenebilecek” sözlerini kullandı.

EDİTOR
Esmagül KOÇAK
Esmagül KOÇAK
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