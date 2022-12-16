Milyonlarca çalışanı ilgilendiren konuda büyük gelişme! Mahkeme askerlik borçlanmasıyla ilgili karara vardı







MAHKEME İPTAL KARARINA VARDI







"HAKKIMI İSTİYORUM"

Ankara 18'inci İdare Mahkemesi, Fevzi K.'nin o dönemlerde kamu görevlisi olarak çalışmadığı gerekçesi ile verilen red kararını, kanun tarafından ön görülmemiş bir kısıtlamanın yorum yolu ile uygulanamayacağı kararı ile iptal etti. Fevzi K., 2000'de devlet memurluğu görevine başladı. Memurluk hayatı öncesinde 27 Mayıs 1997-26 Ekim 1998 tarihlerinde askerliğini yapan Fevzi K., 1,5 seneyi 2003'te borçlanma ile hizmet süresine kattı. Fevzi K., askerliğini yaptığı süre kadar sigortasının başlama süresinin geri çekilmesi ile emekliye ayrılacağı yaşın hesaplanabilmesi adına SGK Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kamu Görevlileri Tescil ve Hizmet Daire Başkanlığı'na başvuruda bulundu. Sosyal Güvenlik Kurumu, Fevzi K'nin 14 Ağustos 2000'de memurluk hayatına başladığı, borçlanmaya konu askerliğini yaptığı dönemde kamu görevlisi olmadığı gerekçesi ile talebi kabul etmedi. Fevzi K. ise bunun hukuka uymadığını belirterek kararın iptal edilmesi için emeklilik tarihinin tazminat ile maaşlı olarak 2025 senesi olarak düzenlenmesi amacıyla Ankara 18. İdare Mahkemesi'ne başvuruda bulundu.Mahkeme, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nunda ki madde doğrultusunda, erbaş ya da er olarak silah altında geçirilmiş olan sürenin borçlandırılmak sureti ile sigortalılık sürecinden sayılacağının hüküm altına alındığını belirtti.Mahkeme, Fevzi K.'nın ilgili kanun doğrultusunda olduğunu, borçlanmaya dair askerlik görevini yerine getirdiği dönemlerde kamu görevlisi olarak çalışıyor olmadığı nedeninden dolayı verilmiş olan ret kararını, kanunda öngörülen kısıtlamanın yorum yolu ile uygulanamayacağı kanaati ile hukuka uygun buldu. Kararda, davacı şahsın sigortalılık süresinin, sigortasının başladığı tarih itibariyle borçlandığı askerliğinde geçen süre kadar geriye götürülmesine hükmedilerek, SGK tarafından verilen karar iptal edildi.Fevzi K., işçiler için borçlanma yapılan askerlik süresince sigorta başlangıç süresinin geri çekilebildiğini fakat memurlar için bu hakkın bulunmadığını söyleyerek, "Bu karar Anayasa’nın eşitlik ilkesine aykırı. Anayasa’da açık ve net. Lehte olan davalarda kanun geriye doğru yürür, aleyhe olan davalarda yürümez. Ancak SGK ısrarla bu kanunu geriye yürütmüyor. Bu mağduriyetin bir an önce düzeltilmesini talep ediyorum. Ben olmayan bir şeyi değil hakkımı istiyorum" sözlerini kullandı.