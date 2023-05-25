EKONOMİ
25 Mayıs 2023 - 13:06

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren müjde! Asgari ücretliye bayram ikramiyesi! O kişilere iki ikramiye birden yatırılacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, önemli açıklamalar yaparak milyonlarca insanı ilgilendiren düzenlemeler hakkında bilgi verdi. Bakan Bilgin, temmuz ayında asgari ücretin yeniden değerlendirileceğini ve en düşük memur maaşının 22 bin lira olacağını belirtti. Ayrıca Emeklilikte Yaşa Takılanlar yasası kapsamında yapılan başvuruların büyük bir bölümüne emekli aylığı bağlandığı ve diğer başvuruların da ay sonuna kadar tamamlanacağı bilgisi verildi. Ayrıntılar haberimizde...

EKONOMİ
25 Mayıs 2023 - 13:06
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Milyonlarca çalışanı ilgilendiren müjde! Asgari ücretliye bayram ikramiyesi! O kişilere iki ikramiye birden yatırılacak


Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yasası kapsamında yapılan başvuruların büyük bir çoğunluğu değerlendirilerek emekli aylığı bağlandı. Yaklaşık 1 milyon 700 başvurunun sonuçlandırılmasıyla birlikte geriye kalan başvuruların da ay sonuna kadar sonuçlandırılması planlanıyor. Bu şekilde tüm başvuru sahiplerine Kurban Bayramı öncesinde, 28 Haziran tarihinden önce, emekli ikramiyeleri yatırılacak.

Ayrıca, Mayıs sonuna kadar aylık başvurusu yapanlar da bu ödeme sürecinden faydalanacak. Henüz aylıkları bağlanmamış olanlar ise geçmiş bayramlar da dahil olmak üzere çift ikramiye alma imkanına sahip olacaklar. Bu şekilde emeklilik sürecinde yaşanan gecikmelerden dolayı mağdur olan kişilere bir miktar telafi sağlanması hedeflenmektedir.

EYT'LİLER DE FAYDALANACAK

İKRAMİYE



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) kapsamında yapılan aylık bağlama işlemlerinin hızla devam ettiğini vurgulayarak, bu sürecin ay sonuna kadar tamamlanacağını belirtti. Ayrıca, herkesin haklarını tam olarak alacakları konusunda endişe etmemesi gerektiğini ve bazı dosyaların tamamlanması gerektiğini ancak bu durumun herhangi bir sorun oluşturmadığını ifade etti. Emekliliğe başvuran herkesin haklarını birikmiş şekilde alacaklarını da sözlerine ekledi.

Asgari ücret konusunda ise Bakan Bilgin, temmuz ayında asgari ücretin yeniden değerlendirileceğini ve en düşük memur maaşının 22 bin lira olacağını bildirdi. Asgari ücretin belirlenmesinde enflasyon ve Türk lirasının reel alım gücü gibi çeşitli parametrelerin dikkate alındığını söyledi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun bu konuda toplanacağını ve temmuzda benzer bir sürecin işleyeceğini ifade etti.

HEM KURBAN HEM RAMAZAN BAYRAMI İKRAMİYELERİ YATACAK

ikramiye

EYT başvurularıyla ilgili olarak, başvuruların yıl sonuna kadar 2.5 milyon kişiye ulaşması ve ilerleyen yıllarda koşulları sağlayanların da dahil olmasıyla birlikte toplamda 4 milyon 800 bin kişiye ulaşması bekleniyor. Emeklilik işlemleri tamamlanan kişiler, peşin ödeme, emekli aylığı, bayram ikramiyesi ve promosyon dahil tüm haklarını alacaklar.

Aylık işlemleri tamamlanmayanlar ise ikamet ettikleri bölgedeki Ziraat Bankası'na giderek kimlik numaralarıyla aylık ve ikramiyelerini alabilecekler. İkinci bayram ikramiyesi ise Kurban Bayramı öncesinde, 28 Haziran tarihinden önce yatırılacak. Aylık işlemleri gecikenler ise Ramazan ve Kurban bayramı ikramiyelerini birlikte alacaklar.

EYT kapsamında emekli olanlar, temmuz ayında zam ve refah payı da alacaklar. En düşük emekli aylığına sahip olanlar için 1 Nisan itibarıyla belirlenen 7 bin 500 lira aylıklara refah payı eklenecek. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için kademeli zam oranları uygulanacak ve daha düşük maaş alan emeklilere daha yüksek oranlarda zam yapılacak. EYT'ye başvuranların çoğunluğunu SSK'lılar oluştururken, Bağ-Kur ve kamu çalışanları da başvuranlar arasında yer almaktadır.

EDİTÖR
Tunacan Atalay
Tunacan Atalay
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