Milyonlarca çalışanı ilgilendiren müjde! Asgari ücretliye bayram ikramiyesi! O kişilere iki ikramiye birden yatırılacak

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yasası kapsamında yapılan başvuruların büyük bir çoğunluğu değerlendirilerek emekli aylığı bağlandı. Yaklaşık 1 milyon 700 başvurunun sonuçlandırılmasıyla birlikte geriye kalan başvuruların da ay sonuna kadar sonuçlandırılması planlanıyor. Bu şekilde tüm başvuru sahiplerine Kurban Bayramı öncesinde, 28 Haziran tarihinden önce, emekli ikramiyeleri yatırılacak. Ayrıca, Mayıs sonuna kadar aylık başvurusu yapanlar da bu ödeme sürecinden faydalanacak. Henüz aylıkları bağlanmamış olanlar ise geçmiş bayramlar da dahil olmak üzere çift ikramiye alma imkanına sahip olacaklar. Bu şekilde emeklilik sürecinde yaşanan gecikmelerden dolayı mağdur olan kişilere bir miktar telafi sağlanması hedeflenmektedir.
EYT'LİLER DE FAYDALANACAK
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) kapsamında yapılan aylık bağlama işlemlerinin hızla devam ettiğini vurgulayarak, bu sürecin ay sonuna kadar tamamlanacağını belirtti. Ayrıca, herkesin haklarını tam olarak alacakları konusunda endişe etmemesi gerektiğini ve bazı dosyaların tamamlanması gerektiğini ancak bu durumun herhangi bir sorun oluşturmadığını ifade etti. Emekliliğe başvuran herkesin haklarını birikmiş şekilde alacaklarını da sözlerine ekledi. Asgari ücret konusunda ise Bakan Bilgin, temmuz ayında asgari ücretin yeniden değerlendirileceğini ve en düşük memur maaşının 22 bin lira olacağını bildirdi. Asgari ücretin belirlenmesinde enflasyon ve Türk lirasının reel alım gücü gibi çeşitli parametrelerin dikkate alındığını söyledi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun bu konuda toplanacağını ve temmuzda benzer bir sürecin işleyeceğini ifade etti.