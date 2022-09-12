Milyonlarca dar gelirlinin gözü TOKİ'de. Kira öder gibi ev sahibi yapmak için harekete geçildi! 2 gün sonra belli oluyor







Açıklama Bakan Kurum’dan geldi







Daha büyük projeler geliyor

Günümüzde ev sahibi olmak zorlaşırken vatandaşlarında ev sahibi olabilmeleri için yeni adımlar atılmaya devam ediyor. Uygun fiyata ev sahibi olabilmenizi sağlayan TOKİ projeleri hayata geçirilmeye devam ediyor. Kira öder gibi ev sahibi olmanıza olanak sağlayan yeni projeler gündeme geliyor. Çevre ve şehircilik bakanı Murat Kurum, Twitter hesabı üzerinden yayınladığı video ile yeni sosyal konut projesini açıkladı. İşte yeni sosyal konut projesi hakkında merak edilen tüm detaylar…Ev sahibi olmak isteyen tüm vatandaşlar uygun fiyata nasıl ev sahibi olabileceklerini araştırmaya devam ederken TOKİ konutları yeni projeler ile gündemde yer alıyor. Yeni projeler hakkında açıklamalarda bulunan Bakan Kurum şu sözleri dile getirdi:“Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın 2002 yılında, ‘Ev sahibi olmayan, yeni yuvasına kavuşmayan, tek bir dar gelirli vatandaşımız kalmayacak’ sözlerinden hareketle başlayan sosyal konut seferberliğimiz bugün tam 1 milyon 170 bin sayısına ulaştı.”Yarım asırdır inşa, imar ve ihya projeleri ile karşımıza çıkan TOKİ'nin yüz binlerce aileyi ev sahibi yaptığı ifade edildi. Ailelerin yeni sağlıklı ve güvenli yuvalarına kavuştuğunu ifade eden Bakan Kurum, 13 Eylül 2022 Salı günü daha büyük bir adım atılacağını ve Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin başlayacağını vurguladı.Murat Kurum, “Gençlerimize, emeklilerimize, engelli kardeşlerimize, şehit ve gazi ailelerimize yeni yuvalar armağan etmenin, yeni iş yerleri kazandırmanın mutluluğunu, gururunu hep birlikte yaşayacağız.” sözlerini dile getirdi. Konuşmasına devam eden Bakan Kurum, Yuva kuran liderimiz, büyük Türkiye’nin mimarı Sayın Cumhurbaşkanımızın müjdeleriyle aziz milletimizin yeni yuvalarına kavuşacağını da sözlerine ekledi. Yeni istihdam alanlarının da oluşacağına aktaran Bakan Kurum, milli ekonomimizin de daha güçlü bir hale geleceğini vurguladı. Bununla birlikte Türkiye'nin mutlu aileleri ile yükseleceğine aktaran Kurum, 13 Eylül Salı saat 14 00’te ailelerin yeni evlerine kavuşma heyecanın yaşanacağı söylendi.