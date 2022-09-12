Milyonlarca dar gelirlinin gözü TOKİ'de. Kira öder gibi ev sahibi yapmak için harekete geçildi! 2 gün sonra belli oluyor

Günümüzde ev sahibi olmak zorlaşırken vatandaşlarında ev sahibi olabilmeleri için yeni adımlar atılmaya devam ediyor. Uygun fiyata ev sahibi olabilmenizi sağlayan TOKİ projeleri hayata geçirilmeye devam ediyor. Kira öder gibi ev sahibi olmanıza olanak sağlayan yeni projeler gündeme geliyor. Çevre ve şehircilik bakanı Murat Kurum, Twitter hesabı üzerinden yayınladığı video ile yeni sosyal konut projesini açıkladı. İşte yeni sosyal konut projesi hakkında merak edilen tüm detaylar…
Açıklama Bakan Kurum’dan geldiEv sahibi olmak isteyen tüm vatandaşlar uygun fiyata nasıl ev sahibi olabileceklerini araştırmaya devam ederken TOKİ konutları yeni projeler ile gündemde yer alıyor. Yeni projeler hakkında açıklamalarda bulunan Bakan Kurum şu sözleri dile getirdi:
“Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın 2002 yılında, ‘Ev sahibi olmayan, yeni yuvasına kavuşmayan, tek bir dar gelirli vatandaşımız kalmayacak’ sözlerinden hareketle başlayan sosyal konut seferberliğimiz bugün tam 1 milyon 170 bin sayısına ulaştı.”
Yarım asırdır inşa, imar ve ihya projeleri ile karşımıza çıkan TOKİ'nin yüz binlerce aileyi ev sahibi yaptığı ifade edildi. Ailelerin yeni sağlıklı ve güvenli yuvalarına kavuştuğunu ifade eden Bakan Kurum, 13 Eylül 2022 Salı günü daha büyük bir adım atılacağını ve Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin başlayacağını vurguladı.