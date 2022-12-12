Milyonlarca emekli 3750 TL ödemek zorunda kalmayacak! Artık o vergiden muaflar..













BAŞVURUNUN REDDİNE KARAR VERİLDİ

Türkiye'de 8 milyon 615 bin emekli işçi, 2 milyon 718 bin emekli esnaf ve 2 milyon 389 bin emekli memur olmak üzere toplamda 13 milyon 722 bin kişi emekli maaşı alıyor. Yeni edinilen bilgilere göre milyonlarca emekli vatandaşın vergi muafiyeti ortaya çıktı. Bu kapsamda emeklilerin ceplerine 3.750 TL tutarında bir paranın kalacağı bildirildi. İşte detaylar.. Türkiye'de 4/a ve 4/b kategorilerinde emekli sayısı 2012 yılında 7 milyon 891 olarak belirlenirken, 2022 yılı Haziran ayı itibarıyla bu rakamın 13 milyon 722 bine çıktığı kaydedildi. Bu veriler emekli sayısında son 10 yılda artış gösterirken, Türkiye'deki tüm emeklileri derinden etkileyen bir karar alındı. Karara göre 12 milyon emekli vatandaşın bundan sonraki süreçte ceplerinden binlerce lira ödemek zorunda kalmayacakları belirtildi.Vergi Mahkemesi'nin bir kararında; tapuda işyeri olarak kayıtlı olup, apartman olarak kullanılan ve toplam alanı 200 metrekare veya daha az olan bir evde oturan emekliler emlak vergisinden tamamen muaf tutulacağı hükmü yer aldı. Dava dosyasındaki bilgilere göre, emekli Kazım Ulusoy'un Ankara'nın Yenimahalle semtindeki 1+1 50 metrekarelik dairesinde oturması, taşınmazın tapu dairesinde ofis şeklinde görünmesine neden oldu,. Bu kapsamda kendisinden 2022 yılının ilk 6 ayına karşılık olarak 704 TL emlak vergisi tahsil edildi.Kazım Ulusoy, emekli olduktan sonra indirimli bina vergisi oranını sıfıra indirmek için su ve elektrik abonelik bilgilerini gösteren faturalarla Yenimahalle Belediyesi'ne başvurdu. Ulusoy'un başvurusu da "söz konusu taşınmazın tapulu işyeri olduğu" gerekçesiyle reddedildi. Ulusoy, avukatları aracılığıyla Ankara 2. Maliye Mahkemesi'nde dava açarak yukarıdaki kararı bozdu. Yenimahalle belediyesi davanın reddini savundu ancak mahkeme "2022 yılında tahakkuk eden emlak vergilerinin iptali" kararı verdi. Mahkeme kararının gerekçesinde, "2022 emlak vergisinin yasal olmadığı" belirtilerek, mülkün konut olarak kullanıldığı için bunun kabul edilmesi gerektiği vurgulanıyor.