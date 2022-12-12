Milyonlarca emekli 3750 TL ödemek zorunda kalmayacak! Artık o vergiden muaflar..

Türkiye'de 8 milyon 615 bin emekli işçi, 2 milyon 718 bin emekli esnaf ve 2 milyon 389 bin emekli memur olmak üzere toplamda 13 milyon 722 bin kişi emekli maaşı alıyor. Yeni edinilen bilgilere göre milyonlarca emekli vatandaşın vergi muafiyeti ortaya çıktı. Bu kapsamda emeklilerin ceplerine 3.750 TL tutarında bir paranın kalacağı bildirildi. İşte detaylar.. Türkiye'de 4/a ve 4/b kategorilerinde emekli sayısı 2012 yılında 7 milyon 891 olarak belirlenirken, 2022 yılı Haziran ayı itibarıyla bu rakamın 13 milyon 722 bine çıktığı kaydedildi. Bu veriler emekli sayısında son 10 yılda artış gösterirken, Türkiye'deki tüm emeklileri derinden etkileyen bir karar alındı. Karara göre 12 milyon emekli vatandaşın bundan sonraki süreçte ceplerinden binlerce lira ödemek zorunda kalmayacakları belirtildi.
Vergi Mahkemesi'nin bir kararında; tapuda işyeri olarak kayıtlı olup, apartman olarak kullanılan ve toplam alanı 200 metrekare veya daha az olan bir evde oturan emekliler emlak vergisinden tamamen muaf tutulacağı hükmü yer aldı. Dava dosyasındaki bilgilere göre, emekli Kazım Ulusoy'un Ankara'nın Yenimahalle semtindeki 1+1 50 metrekarelik dairesinde oturması, taşınmazın tapu dairesinde ofis şeklinde görünmesine neden oldu,. Bu kapsamda kendisinden 2022 yılının ilk 6 ayına karşılık olarak 704 TL emlak vergisi tahsil edildi.