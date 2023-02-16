Milyonlarca emekliyi ilgilendiren zam müjdesi verilirken EYT düzenlemesiyle beraber emeklilerin maaşlarında adaletsizliğin ortadan kalkmasıyla beraber harekete geçildi. Aradaki maaş farkının giderilmesi için 2000 sonrası emekli olanların maaşlarına 1300 TL zam yapıldı. Mart ayıyla beraber yeni zamlı maaşlar hesaplara yatırılacak.
Finans
16 Şubat 2023 - 12:30
Milyonlarca emekli bayram edecek! Maaşlara o tarihte tamı tamına 1300 TL zam! Yararlanacak kişilerin listesi yayınlandı!
Emeklileri yakından ilgilendiren gelişme yaşanırken zam müjdesi geldi. Maaşlara 1.300 TL artış yapılacağı haberi verilirken milyonlarca emeklinin yüzleri gülmeye başladı. EYT düzenlemesinin hayata geçmesi beklenirken maaşlara zam yapıldı.
Finans
16 Şubat 2023 - 12:30