Finans
16 Şubat 2023 - 12:30

Milyonlarca emekli bayram edecek! Maaşlara o tarihte tamı tamına 1300 TL zam! Yararlanacak kişilerin listesi yayınlandı!

Emeklileri yakından ilgilendiren gelişme yaşanırken zam müjdesi geldi. Maaşlara 1.300 TL artış yapılacağı haberi verilirken milyonlarca emeklinin yüzleri gülmeye başladı. EYT düzenlemesinin hayata geçmesi beklenirken maaşlara zam yapıldı.

Finans
16 Şubat 2023 - 12:30
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Milyonlarca emekli bayram edecek! Maaşlara o tarihte tamı tamına 1300 TL zam! Yararlanacak kişilerin listesi yayınlandı!
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Milyonlarca emekliyi ilgilendiren zam müjdesi verilirken EYT düzenlemesiyle beraber emeklilerin maaşlarında adaletsizliğin ortadan kalkmasıyla beraber harekete geçildi. Aradaki maaş farkının giderilmesi için 2000 sonrası emekli olanların maaşlarına 1300 TL zam yapıldı. Mart ayıyla beraber yeni zamlı maaşlar hesaplara yatırılacak.

MART AYINDA MAAŞLARA ZAM

Türkiye Emekliler Derneği emeklilere yapılacak zamlar için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bir mektup göndermişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan da konuyu Bakanlar Kuruluna taşıdı. Bununla beraber Çalışma Bakanlığı tarafından ise grup oluşturularak vatandaşların mağduriyetinin giderilmesi üzerine yıllardır ele alınan intibak zammıyla beraber bu yıl hayata geçirileceği bilgisi verildi. Bununla üzerine 2000 sonrası emeklilerin maaşlarında artış yapıldı.



İntibak yasası

MAAŞLARA 1.300 TL ARTIŞ

2000 yılından sonra emekli olanların maaşlarına artış yapılırken 1300 TL zam tutarı belirlendi. Mart ayında yapılması beklenen intibak zamların üzerine ara zamlar güncellemeye başlandık. İntibak zammı düzenlemesi SGK 2000 yılından sonra emekli olan vatandaşları içerirken 2000 öncesi SGK emeklileri ve Bagkur emeklileri bu artış içerisinde bulunmuyor.

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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