Finans
21 Ocak 2023 - 14:30

Milyonlarca emekli bunu bekliyordu! Bu banka geri ödemesiz 7500 TL'yi tak diye veriyor: Bunu yapan 15.000 TL daha alır!

Bu yıl emeklilerin en büyük destekçileri haline gelen bankalar emekliler için sürekli olarak sürpriz promosyon düzenliyorlar. İşte İNG Bank’ta Emekli olanlar ve yeni emekli olacakların kaçırmaması gereken büyük bir fırsat sundu. İşte haberin detayları…

Finans
21 Ocak 2023 - 14:30
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Milyonlarca emekli bunu bekliyordu! Bu banka geri ödemesiz 7500 TL'yi tak diye veriyor: Bunu yapan 15.000 TL daha alır!


İlk kez emekli olacaklar ya da emekli maaşı diğer bankalarda bulunan vatandaşlara ING banktan müjdeli bir haber var. 7500 TL’ye varan promosyon ödemesi yapacağını duyurdu…

banka



O BANKADAN MİLYONLARCA EMEKLİYE MÜJDE. 7.500 TL PROMOSYONA EK 15 BİN TL VERİLECEK. İŞTE ÇİFTE MÜJDENİN DETAYLARI

ING Bank, ilk kez emekli olacaklara ve başka bir bankada emeklilik hesabı bulunanlara 7.500 TL'ye kadar nakit promosyon ödemesi yapacağını açıkladı. Sadece bankanın belirli şartlarını yerine getirenler bu yardımı geri ödemesiz olarak alabilirler. ING Bank'ın emeklilere sunduğu bu fırsat, aynı zamanda 3 ay Turuncu Ekstra hesabı olanlar için özel bir kampanyayı da tanımlamaktadır

Ayrıca acil nakit ihtiyaçlarını karşılamak isteyen emekliler de %1,44 faiz oranıyla kredi başvurusunda bulunabiliyor. İlk maaşınızda 7.500 TL'ye varan kampanyadan yararlanmak istiyorsanız anında onaylanan kredinin yanı sıra banka müşterisi olmanız da gerekmektedir.

ING BANK EMEKLİ PROMOSYONUNA NASIL BAŞVURULUR?

ING Bank'ın emeklilere özel kampanyası ocak ayında da geçerli. Alınan aylık maaşa göre promosyon tutarı otomatik olarak hesabınıza geri ödemesiz olarak yüklenecektir. Başvuru yapmak ve kampanyadan yararlanmak isteyenler, şubeye gitmeden ve bankaya emeklilik hesabı göndermeden ING Bank'ın mobil uygulamasını veya müşteri hizmetlerini arayabilir. İlk kez emekli olan ve aynı bankada 3 yıl kalmayı taahhüt eden kişi tarafından garanti sözleşmesi imzalandıktan sonra fırsat otomatik olarak hesaba geçer.

ING BANK EMEKLİ PROMOSYON ÖDEME TABLOSU

Emekli müşterilerin kampanya döneminde yararlanabilecekleri promosyon tutarı aşağıdaki ödeme tablosuna bakılarak öğrenilebilir.

3.500 TL’ye varan emekli aylığı alanlara 4.500 TL

3.500 TL – 7.500 TL arası emekli aylığı alanlara 5.250 TL

7.500 TL – 10.000 TL arası emekli aylığı alanlara 6.750 TL

10.000 TL ve üstü emekli aylığı alanlara 7.500 TL

ING BANK EMEKLİYE ÖZEL DÜŞÜK FAİZLİ KREDİ

Kredi miktarı: 15.000 TL

Kredi vade süresi: 12 ay kredi

Kredi faiz oranı: %1,54

Kredi aylık taksit ödeme: 1.412 TL

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