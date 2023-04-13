Milyonlarca emekli için merakla beklenen gün resmen geldi! Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur emeklileri cepleri yarın dolduracak! 9 bin 500 TL ödemeler yarın hesaplarda olacak!

Emekli vatandaşların yüzünü güldürecek haberler peş peşe gelmeye başladı! İkramiyeler yarından itibaren hesaplara yatmaya başlayacak! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
EMEKLİLERİN YÜZÜ GÜLECEKEmekli vatandaşlar EYT yasasının yürürlüğe girmesiyle birlikte maaş günlerini merakla araştırırken ödemelerin günleri de belli oldu. SSK ve Bağ Kur emeklileri için ödemeler yarından itibaren ödenmeye başlanacak. Aynı zamanda bu sene bayram ikramiyeleri de 2 bin TL olarak emeklilerin hesabına yatacak ve toplam 4 bin TL ikramiye almış olacaklar. Aynı zamanda emeklilerin en düşük maaş baremleri de 7 bin 500 TL'ye yükseltilmişti. Bu kapsamda emekliler bu ay toplam 9 bin 500 TL ödeme alacaklar. SSK emeklisi olan vatandaşların ödemeleri şu şekilde yapılacak;
-Tahsis numarasının sonu 9, 7, 5, 3 olan emekliler 17, 18, 19, 20 olanlar 14 Nisan; -Tahsis numarasının sonu 1, 8, 6 olanlar ve maaş günleri 21, 22, 23 olanlar 15 Nisan tarihinde, -Tahsis numarasının sonu 4, 2, 0 olanlar ve maaş günleri 24, 25, 26 olanlar 16 Nisan tarihinde ödeme alacaklar. Bağ Kur emeklisi olan vatandaşların ödemeleri şu şekilde yatacak; -Tahsis numarasının sonu 9, 7, 5, 3, 1 olan ve maaşlarını 25-26 tarihinde alanlar 17 Nisan günü, -Tahsis numarasının sonu 8, 6, 4, 2, 0 olanlar ve maaşlarını 27-28 tarihlerinde alanlar 18 Nisan günü ödemelerini alacak. Emekli Sandığı emeklilerinin ise bayram ikramiyeleri 19 Nisan günü yatırılacak. Bayram ikramiyelerinden SSK, Bağ Kur ve Emekli Sandığı emeklisi vatandaşlar, Mart ayında EYT başvurusu yapan ve Nisan ayında emekliliği onaylananlar, harp ve vazife malullüğü maaşı alan er ve erbaşlar, ölüm maaşı alanlar, şeref maaşı alanlar, geçici köy korucuları, Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri, şampiyon sporcular, terörden zarar gördüğü için maaş alan sivil ve terör sebebiyle hayatını kaybedenlerin yakınları faydalanacak.