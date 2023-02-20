Milyonlarca emekli nefesini tutarak bekliyordu! Emekli bayram ikramiyesi kesinleşti! O tarihlerde emekli 5 bin lirayı cebine koyacak

Yeni yılın gelmesiyle birlikte, Türkiye'de yaklaşık 13 milyon emeklinin maaşlarında %30 oranında bir artış yapıldı. Ancak bu artış, enflasyon oranının oldukça altında kaldı ve birçok emekli bu durumdan memnun değil. Zira, ülkede yüksek enflasyon oranları devam ediyor ve emeklilerin alım gücü sürekli olarak düşüyor. Bu nedenle, birçok emekli Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı öncesi karşılıksız ve geri ödemesiz olarak verilen emekli bayram ikramiyesine umut bağlamış durumda. Emekli bayram ikramiyesinin ne kadar olacağı ise milyonlarca emekli tarafından yakından takip ediliyor.
AK Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 2023 yılında emekli bayram ikramiyesi 5.000 TL olacak. Bu rakam, geçtiğimiz yıllarda verilen bayram ikramiyesine göre %25 oranında bir artışa denk geliyor. Ancak, bazı emekliler yine de bu rakamın yetersiz olduğunu düşünüyor ve daha yüksek bir artış bekliyor. Özellikle, enflasyon oranının yüksek seyrettiği ve maaş artışlarının buna göre düzenlenmesi gerektiği düşüncesi oldukça yaygın.
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ SON DAKİKA HABERİ
Ankara'dan gelen açıklamaya göre, SSK, BAĞ-KUR ve memur emeklileri için Ramazan Bayramı ikramiyesi geçen yıla göre %40 artırılarak ödenecek. Geçtiğimiz yıl zam yapılmayan ikramiye bu yıl büyük bir artışla verilecek. Bu müjdeli haber
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5000 TL BAYRAM İKRAMİYESİ BELLİ OLDU
Emekli bayram ikramiyesi tutarı ve ödeme tarihinin belirlendiği duyurulmuştur. Emekli SSK, Bağ-Kur ve memurlar hem ramazan hem de kurban bayramı öncesi dudak uçuklatan bir maaş alacak. İkramiye tutarı her tatil öncesi 2500 TL olmak üzere toplam 5000 TL olarak açıklandı. Emekli, herhangi bir geri ödeme yükümlülüğü olmadan bu ödemeyi alacak.
BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN ÖDENECEK
Ankara'dan gelen bilgilere göre, emekli bayram ikramiyesi ödemesinin Ramazan Bayramı'ndan bir hafta önce yapılacağı ve Kurban Bayramı'ndan bir hafta önce kalan ödemenin de hesaplara aktarılacağı açıklandı. Ayrıca, 2023 yılında emeklilere genel seçimler öncesinde ara zam yapılması ihtimali de bulunuyor.