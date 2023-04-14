Milyonlarca emekli o güne kilitlendi! Tek bir başvuru yeterli: Çalışana, emekliye 7500 TL yardım yapılacak!







EMEKLİLERE AİLE DESTEĞİ











Devlet, bayram öncesi emeklilere 7.500 TL nakit yardım vereceğini açıkladı. Yardım, SSK, BAĞ-KUR, memur emeklisi ve EYT'lere verilecek olup geri ödemesizdir. Başvuru şartları bulunmamaktadır ve tüm emekliler yararlanabilir. Ayrıntılar haberimizde... Ayrıca, emeklilerin talep etmesi halinde aile yardımı aylık 850 TL olarak ödenecek. Emekliler, başvurularını yaparak Türkiye aile destek yardımından yararlanabilirler. Bu yardım sayesinde geçim sıkıntısı yaşayan emeklilerin rahatlaması amaçlanmaktadır.Aile Bakanlığı, dar gelirli ve ihtiyaç sahibi emekliler için aile destek ödemesi sağlıyor. Başvuru yapabilen tüm emekliler, hane içinde kişi başına düşen gelirin asgari ücretin üçte birinden az olması şartını taşıması halinde bu yardımdan yararlanabiliyor. Başvurular Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları veya e-devlet üzerinden yapılabiliyor. Başvurusu onaylanan emekliler, Ramazan Bayramı öncesinde tek seferde 7.500 TL ya da aylık 850 TL şeklinde aile yardımı alabiliyor. Yardım, Türkiye aile destek yardımı olarak bilinir ve tam 12 ay boyunca devam eder. Ödenen miktar, hane gelir durumuna göre değişiklik gösterir ve aylık olarak 850 TL ile 1250 TL arasında değişir. Başvuru onayı alan emekliler, PTT hesaplarından ya da Ziraat Bankası IBAN numaraları üzerinden ödemelerini alabilirler.