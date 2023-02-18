Finans
18 Şubat 2023 - 18:00

Milyonlarca emekli sevinçten uçacak! Şubat sonunda listedeki kişilere ek ödeme müjdelendi: Almayan kalmayacak!

Milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren gelişme yaşandı. Emeklilere Şubat ayına özel ek ödeme fırsatı sunuldu. Kamu bankaları üzerinden başlatılan kampanyaya dair her şey Resmi Gazete'de yayımlandı. İşte, emeklilerin havalara uçuracak o gelişme haberimizde yer almaktadır.

Finans
18 Şubat 2023 - 18:00
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Milyonlarca emekli sevinçten uçacak! Şubat sonunda listedeki kişilere ek ödeme müjdelendi: Almayan kalmayacak!
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Ziraat bankası ve diğer kamu bankaları üzerinden başvuruları gerçekleştirilmesi üzerine ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen emeklilere düşük faizli imkan sunuldu. Kamu bankaları üzerinden başlatılan son dakika kampanyasıyla beraber tüm vatandaşların yüzü güldü. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, emekli maaşını kendi bankasına olan tüm vatandaşlara devlet destekli, faiz oranlarından yararlandırarak kredi ödemeleri gerçekleştirmektedir.

EMEKLİLERE EK ÖDEME BAŞVURUSU

Emekli vatandaşların başvuruda bulunabileceği bu kampanya için öncelikle kamu bankalarının müşterisi olma şartına bakılıyor. Vakıfbank, Halkbank ve ziraat Bankası üzerinden başvurular gerçekleştirenlere imkan sağlanıyor.



ihtiyaç kredisi imkanı

Bankaların internet bankacılığı uygulaması üzerinden başvurular yapılırken bununla beraber ihtiyaç kredisi başvurularında bulunacak olan vatandaşların şubelere gitmeye gerek kalmadan MOBİL, uygulama üzerinden tüm işlemleri kısa sürede tamamlayabilir. Kredi ödemelerinde almaları için bankalar başvurusu onaylanan kişilere düşük faiz ile masrafsız kredi imkanı sunuldu.

36 ay vadeli ödeme alabileceğiniz bu kampanyalardan yararlanacak olan vatandaşlar, hay sonuna kadar başvuruları değerlendirilmektedir

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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