Milyonlarca emekli sevinçten uçacak! Şubat sonunda listedeki kişilere ek ödeme müjdelendi: Almayan kalmayacak!

Ziraat bankası ve diğer kamu bankaları üzerinden başvuruları gerçekleştirilmesi üzerine ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen emeklilere düşük faizli imkan sunuldu. Kamu bankaları üzerinden başlatılan son dakika kampanyasıyla beraber tüm vatandaşların yüzü güldü. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, emekli maaşını kendi bankasına olan tüm vatandaşlara devlet destekli, faiz oranlarından yararlandırarak kredi ödemeleri gerçekleştirmektedir.
EMEKLİLERE EK ÖDEME BAŞVURUSUEmekli vatandaşların başvuruda bulunabileceği bu kampanya için öncelikle kamu bankalarının müşterisi olma şartına bakılıyor. Vakıfbank, Halkbank ve ziraat Bankası üzerinden başvurular gerçekleştirenlere imkan sağlanıyor.
Bankaların internet bankacılığı uygulaması üzerinden başvurular yapılırken bununla beraber ihtiyaç kredisi başvurularında bulunacak olan vatandaşların şubelere gitmeye gerek kalmadan MOBİL, uygulama üzerinden tüm işlemleri kısa sürede tamamlayabilir. Kredi ödemelerinde almaları için bankalar başvurusu onaylanan kişilere düşük faiz ile masrafsız kredi imkanı sunuldu. 36 ay vadeli ödeme alabileceğiniz bu kampanyalardan yararlanacak olan vatandaşlar, hay sonuna kadar başvuruları değerlendirilmektedir