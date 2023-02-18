Milyonlarca emekli tek habere kitlendi! İkramiyeler için beklenen haber geldi! Emekli bayram ikramiyesi 5.000 lira olacak! Ödeme tarihleri belli oldu

Milyonlarca emeklinin beklediği müjdeli haber Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den geldi. Emeklilerin ikramiyesinin ne zaman yatacağı Bilgin tarafından açıklandı. İşte ikramiyenin ayrıntıları yazımızda.
BAYRAM İKRAMİYESİ HABERİ
Yetkililer tarafından açıklanan bilgilere göre, 2023 senesinde ikramiye Ramazan Bayramından bir hafta öncesinde yatırılacak. Aynı zamanda Kurban Bayramı ikramiyesi de bayramdan bir hafta öncesinden yatırılacak. Ayrıca yetkililer, SSK, BAĞ-KUR ve memur emeklisi olan emekliler de bundan yararlanacak. Aynı zamanda dul ve yetim aylığı alan vatandaşlar da bu ikramiyeden yararlanabilecek. Ne zaman yatacağının yanı sıra zam olacak mı olmayacak mı konusu da merak edilenler arasında. 2022 senesinde 1.100 TL ikramiye ödemesi alan emekliler. Bu sene zam haberi bekliyor. Resmi olarak bir açıklama olmamasına rağmen bazı kişiler bu durumla alakalı yorumlarda bulundu ve bir rakam tahmininde bulunuldu.