Finans
18 Şubat 2023 - 11:15

Milyonlarca emekli tek habere kitlendi! İkramiyeler için beklenen haber geldi! Emekli bayram ikramiyesi 5.000 lira olacak! Ödeme tarihleri belli oldu

Emekli maaşlarına yeni yılın gelmesiyle zamlar yapıldı. Emekli maaşına gelen zamla bütün emeklilerin aklında bir soru daha oluştu. Gelecek olan emekli bayram ikramiyeleri artacak mı? Beklenen cevap geldi. Detaylar haberimizde.

Finans
18 Şubat 2023 - 11:15
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Milyonlarca emekli tek habere kitlendi! İkramiyeler için beklenen haber geldi! Emekli bayram ikramiyesi 5.000 lira olacak! Ödeme tarihleri belli oldu
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Milyonlarca emeklinin beklediği müjdeli haber Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den geldi. Emeklilerin ikramiyesinin ne zaman yatacağı Bilgin tarafından açıklandı. İşte ikramiyenin ayrıntıları yazımızda.

bayram ikramiyesi

BAYRAM İKRAMİYESİ HABERİ



Yetkililer tarafından açıklanan bilgilere göre, 2023 senesinde ikramiye Ramazan Bayramından bir hafta öncesinde yatırılacak. Aynı zamanda Kurban Bayramı ikramiyesi de bayramdan bir hafta öncesinden yatırılacak. Ayrıca yetkililer, SSK, BAĞ-KUR ve memur emeklisi olan emekliler de bundan yararlanacak. Aynı zamanda dul ve yetim aylığı alan vatandaşlar da bu ikramiyeden yararlanabilecek.

Ne zaman yatacağının yanı sıra zam olacak mı olmayacak mı konusu da merak edilenler arasında. 2022 senesinde 1.100 TL ikramiye ödemesi alan emekliler. Bu sene zam haberi bekliyor. Resmi olarak bir açıklama olmamasına rağmen bazı kişiler bu durumla alakalı yorumlarda bulundu ve bir rakam tahmininde bulunuldu.

bayram ikramiyesi

5.000 TL İKRAMİYE

Yetkili makamlar tarafından bir açıklama yapılmadı. Bayramdan bir hafta önce yatırılacak olan ikramiyelerde zam beklentisi var. Emekli ikramiyesinin 2.500 TL olması bekleniyor. İki bayramda ödenmesi beklenen bu rakamlar emeklinin yüzünü güldürecek. Bir yıl içinde toplam verilmesi beklenen tutar 5.000 TL olarak açıklandı.

EDİTÖR
Deniz Daş
Deniz Daş
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