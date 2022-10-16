Milyonlarca emekli ve çalışana müjde: Ücret kabı sona eriyor maaş artışları başlıyor!







- EYT'DE SAYI BELİRLENDİ







- EMEKLİLERE ASGARİ ÜCRET

- SÖZLEŞMELİ KADROLARDA GENİŞLEME

- ÜCRET KAYBI BİTİYOR, MAAŞ ARTIŞI BAŞLIYOR

Ekim ayında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasıyla birlikte yasal düzenlemeler konusunda da bir takım çalışmalar başladı. Her şeyden önce, ilk yasama paketinin Kongre'ye sunulması, milyonlarca vatandaşın borcunu ortadan kaldıracak düzenlemeler de getirdi. Şu anda, esas olarak sosyal meselelerle ilgili yeni bir torba yasa için hazırlıklar devam ediyor. Bu arada uzun zamandır beklenen bazı yasal düzenlemeler de milyonlarca kişi tarafından araştırıldı. Bu çalışmalardan dördü öne çıktı.Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) neredeyse sona geliniyor. Bu noktada yasanın içeriği ortaya çıkmaya başladı. Dolayısıyla primli bir sistemde sigortalı emekli olunacak. Belirli ikramiye ve yıllık şartları sağlayanlar emekli olabilicek ayrıca sigorta primlerini ödemeyen veya mali yılın sonunda olanlar kademeli olarak emekliye ayrılacak. Bu nedenle, şartları sağlıyorsanız emekli maaşı alma hakkınızı kullanabilirsiniz. Hesaplamalar, 1,5 milyon sigortalının EYT'lerinin bir parçası olarak emekli olacağını bile gösteriyor. Kalan 2-3 milyon ise şartları yerine getirmeleri halinde emekli olacak. Söz konusu düzenlemenin Kasım sonu ile Aralık başı arasında kamuoyuna duyurulması bekleniyor.Milyonlarca emekli için yeni bir maaş zammı için geri sayım başladı. Ocak ayında açıklanan altı aylık enflasyon oranı emeklilerin maaş artışlarının miktarını belirliyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri 6 ay daha fazla enflasyon alıyor, emekli memurlar %8 daha fazla toplu sözleşme ve enflasyon farkı alıyor.Ancak emeklilerin temel maaşları da yükseltilmelidir. 1500 TL'den 3500 TL'ye yükseltilen taban maaş, asgari ücret düzeyine çıkarılması gündemde. Bunun için bir hesaplama yapılacak. Bu arada, Ocak 3600'den itibaren önemli rakamlarda bir artış memur maaşlarına yansıyor.Son gelen bilgilere göre sözleşmeli görevlilerin 4A kadrosuna transferi de tamamlanırken memur sendikaları ile de müzakereler de sonuçlandırıldı. . Sendikalar taleplerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na sunarken talebin karşlalnması halinde yaklaşık 550 bin sözleşmeli işçinin istihdam edilmesi ve yeni ekonomik ve sosyal haklar verilmesi bekleniyor. . Ayrıca, kamu çağrı merkezi çalışanlarını dahil etmeyi planlıyor. Böylece toplam sayı 600.000'e ulaşıyor. Bu andan itibaren geçici işçi bir yıl çalışabilir ve tazminata hak kazanır.Çalışan gelir vergisi kademeleri de özellikle Eylül ayından itibaren ücret düşüşlerine karşı önlem aldı. Hazine, Hazine ve İşçi bu konuyu görüşmeye devam ediyor. Çalışmalar tamamlandıktan sonra ücret kesintilerini önlemek için vergi dilimi yeniden tanımlanacak.