Milyonlarca emekli ve çalışana müjde: Ücret kabı sona eriyor maaş artışları başlıyor!

Ekim ayında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasıyla birlikte yasal düzenlemeler konusunda da bir takım çalışmalar başladı. Her şeyden önce, ilk yasama paketinin Kongre'ye sunulması, milyonlarca vatandaşın borcunu ortadan kaldıracak düzenlemeler de getirdi. Şu anda, esas olarak sosyal meselelerle ilgili yeni bir torba yasa için hazırlıklar devam ediyor. Bu arada uzun zamandır beklenen bazı yasal düzenlemeler de milyonlarca kişi tarafından araştırıldı. Bu çalışmalardan dördü öne çıktı.
- EYT'DE SAYI BELİRLENDİ
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) neredeyse sona geliniyor. Bu noktada yasanın içeriği ortaya çıkmaya başladı. Dolayısıyla primli bir sistemde sigortalı emekli olunacak. Belirli ikramiye ve yıllık şartları sağlayanlar emekli olabilicek ayrıca sigorta primlerini ödemeyen veya mali yılın sonunda olanlar kademeli olarak emekliye ayrılacak. Bu nedenle, şartları sağlıyorsanız emekli maaşı alma hakkınızı kullanabilirsiniz. Hesaplamalar, 1,5 milyon sigortalının EYT'lerinin bir parçası olarak emekli olacağını bile gösteriyor. Kalan 2-3 milyon ise şartları yerine getirmeleri halinde emekli olacak. Söz konusu düzenlemenin Kasım sonu ile Aralık başı arasında kamuoyuna duyurulması bekleniyor.
- EMEKLİLERE ASGARİ ÜCRETMilyonlarca emekli için yeni bir maaş zammı için geri sayım başladı. Ocak ayında açıklanan altı aylık enflasyon oranı emeklilerin maaş artışlarının miktarını belirliyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri 6 ay daha fazla enflasyon alıyor, emekli memurlar %8 daha fazla toplu sözleşme ve enflasyon farkı alıyor.
Ancak emeklilerin temel maaşları da yükseltilmelidir. 1500 TL'den 3500 TL'ye yükseltilen taban maaş, asgari ücret düzeyine çıkarılması gündemde. Bunun için bir hesaplama yapılacak. Bu arada, Ocak 3600'den itibaren önemli rakamlarda bir artış memur maaşlarına yansıyor.