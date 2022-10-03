EKONOMİ
03 Ekim 2022 - 12:12

Milyonlarca emekliye 3 aylık enflasyon farkı! Emekli maaşım ne kadar artacak? SSK ve Bağ Kur'un gözü emekli maaşı artış oranlarında..

Milyonlarca SSK ve Bağ Kur emeklisi faiz artışlarındaki son gelişmeleri takip ediyor. TÜİK de bugün Eylül ayı enflasyon oranını açıkladı. TÜİK'in açıklamasının ardından üç aylık zam oranı ortaya çıktı. Ekim, Kasım ve Aralık aylarında enflasyonun ardından emeklilerdeki artış Ocak 2023'te tamamlanacak. Peki emeklilerin üç aylık büyüme oranı nedir? SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşları ne kadar artacak? İşte detaylar..

EKONOMİ
03 Ekim 2022 - 12:12
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Milyonlarca emekliye 3 aylık enflasyon farkı! Emekli maaşım ne kadar artacak? SSK ve Bağ Kur'un gözü emekli maaşı artış oranlarında..


SSK ve Bağ-Kur'lu emeklilere Temmuz ayında yapılan zammı üzerinden üç ay geçti. SSK ve Bağ Kur'daki emeklilerde son olarak yüzde 42,35 artış yapılmış ve bu kapsamda enflasyon yüzde 2,37 olatak yansıtılmıştı. Ağustos enflasyonu ise yüzde 1,46 olarak açıklandıktan sonra hesapalamalarda Temmuz ve Ağustos arasındaki toplam fark yüzde 3,86 şeklinde çıktı.

Milyonlarca emekliye 3 aylık enflasyon farkı

MİLYONLARCA EMEKLİNİN 3 AYLIK ZAM FARKI BELLİ OLDU!



TÜİK, Eylül ayı enflasyon oranını da açıkladı. TÜİK'in açıklamasında, Eylül ayı enflasyonu üç ayın en yüksek seviyesini geçerek yüzde 3,08 olarak hesaplandı. Böylece toplam üç aylık enflasyon yüzde 7,06 olurken Ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarında yüzde 7,06 artış görüleceği anlaşıldı.

EMEKLİ MAAŞIM NE KADAR ARTACAK?

SSK ve Bağ-Kur emeklileri, ortaya çıkan 3 aylık enflasyon farkı sonrası maaşlarının ne kadar olacağını araştırmaya başladı. İşte, son veriler ışığında emekli vatandaşların 3 aylık maaş zammına ilişkin hesaplama tablosu..

KİM NE KADAR MAAŞ ALACAK?

Milyonlarca emekliye 3 aylık enflasyon farkı

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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