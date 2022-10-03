Milyonlarca emekliye 3 aylık enflasyon farkı! Emekli maaşım ne kadar artacak? SSK ve Bağ Kur'un gözü emekli maaşı artış oranlarında..







MİLYONLARCA EMEKLİNİN 3 AYLIK ZAM FARKI BELLİ OLDU!







EMEKLİ MAAŞIM NE KADAR ARTACAK?

KİM NE KADAR MAAŞ ALACAK?





SSK ve Bağ-Kur'lu emeklilere Temmuz ayında yapılan zammı üzerinden üç ay geçti. SSK ve Bağ Kur'daki emeklilerde son olarak yüzde 42,35 artış yapılmış ve bu kapsamda enflasyon yüzde 2,37 olatak yansıtılmıştı. Ağustos enflasyonu ise yüzde 1,46 olarak açıklandıktan sonra hesapalamalarda Temmuz ve Ağustos arasındaki toplam fark yüzde 3,86 şeklinde çıktı.TÜİK, Eylül ayı enflasyon oranını da açıkladı. TÜİK'in açıklamasında, Eylül ayı enflasyonu üç ayın en yüksek seviyesini geçerek yüzde 3,08 olarak hesaplandı. Böylece toplam üç aylık enflasyon yüzde 7,06 olurken Ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarında yüzde 7,06 artış görüleceği anlaşıldı.SSK ve Bağ-Kur emeklileri, ortaya çıkan 3 aylık enflasyon farkı sonrası maaşlarının ne kadar olacağını araştırmaya başladı. İşte, son veriler ışığında emekli vatandaşların 3 aylık maaş zammına ilişkin hesaplama tablosu..