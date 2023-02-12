Milyonlarca emekliye duyuru yapıldı! Ödemeler 00.00'dan itibaren başlıyor: Kontrol edin!

Emeklilere sağlanacak ek ödemeler...
Emekli maaşlarına ilişkin Resmi Gazete'de yayımlanan son duyuru bugün yürürlüğe girdi. Emekliler artık emeklilik hesapları üzerinden devlet destekli kredi ödemelerine erişebilecek. Bu imkandan yararlanmak için emeklilik hesapları üzerinden başvuru yapmaları yeterli. Kamu bankaları tarafından uygun faiz oranlarıyla sağlanan bu krediler, bu programdan yararlanmak isteyen her vatandaş tarafından alınabiliyor. Belirtilen politikalara uyulduğu takdirde kredi ödemeleri başvuru ile aynı gün içerisinde gerçekleştirilecek. Bu da emeklilerin ihtiyaç duydukları fonlara emeklilik hesapları üzerinden ulaşmalarını kolay ve rahat hale getiriyor.
Emekli maaşınızı Ziraat Bankası, Vakıfbank veya Halkbank aracılığıyla alıyorsanız, internet bankacılığı uygulamasını kullanarak kredi başvurusunda bulunma seçeneğiniz var. Banka müşterisi olarak, bankanın politikalarına göre hızlı kredi ödemeleri alabilirsiniz. Acil ihtiyaç sahipleri için ilk taksit ödemesi 90 gün ertelenen 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi ile gelir belgesine ihtiyaç duymadan 50.000 TL'ye kadar kredi kullanabilir. Ziraat Bankası, Vakıfbank veya Halkbank'tan emekli maaşı almayanlar için maaş müşterilerine daha yüksek kredi limitleri sunuluyor.