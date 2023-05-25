Milyonlarca emekliye müjde! 7.500 TL ve üzeri maaş alan herkese ödemeler yattı! Sabah saatlerinde ATM’ye koşanın cebi parayla dolacak

Emeklilere sağlanan promosyon ödemeleri, ekonomik açıdan büyük önem taşıyan bir destek sağlamaktadır. Son açıklamalarla birlikte, güncel promosyon rakamları kamuoyuyla paylaşılmıştır. Emekliler, bu promosyonlardan faydalanabilmek için emekli maaşlarını belirli bir bankaya taşımaları gerekmektedir. Promosyon miktarları, emekli maaşı tutarı, emeklilik süresi ve bankaların belirlediği kriterlere göre değişkenlik göstermektedir. Son günlerde, bazı bankalar tarafından sunulan promosyon miktarları 10.000 TL'yi aşmış durumdadır. Bu destekten yararlanmak isteyen emekliler, belirli bir bankayla anlaşma yaparak emekli maaşlarını o bankada almaya başlamaktadır. Bu işlem sonucunda, emekliye taşınan maaş miktarına bağlı olarak bankalar, promosyon ödemelerini gerçekleştirmektedir. Örneğin, emekli maaşı yüksek olan ve uzun bir süre emekli olan kişiler, daha yüksek promosyon miktarlarından faydalanabilmektedir.
Promosyon miktarının bankalar tarafından belirlenmesi, emeklilerin tercih yaparken dikkate aldığı önemli bir faktördür. Bankalar arasında rekabetin artmasıyla birlikte, bazı bankalar emeklilere cazip teklifler sunarak promosyon miktarlarını 10.000 TL'nin üzerine çıkarmıştır. Bu durum, emekliler için ekonomik anlamda daha fazla destek sağlama imkanı sunmaktadır. Promosyon ödemeleri, emeklilerin mali durumunu güçlendirmekte ve yaşam standartlarını yükseltmelerine yardımcı olmaktadır. Bu ödemeler, emeklilik döneminde ek gelir sağlama ve daha rahat bir yaşam sürme imkanı sunmaktadır. Emekliler, promosyon miktarlarına ve bankaların sunmuş olduğu avantajlara göre tercihlerini yaparak, maaşlarını daha avantajlı bir şekilde almaktadır.
İŞTE BANKALARIN PROMOSYON ÖDEMELERİ
Bazı bankaların emeklilere sunduğu promosyon teklifleri ve miktarları şu şekildedir: Garanti BBVA: Maaşa göre promosyon miktarları 4.500 Türk Lirası, 5.250 Türk Lirası, 6.750 Türk Lirası, 7.500 Türk Lirası. Ayrıca, kredi
kartıyla yapılan 500 Türk Lirası harcamaya karşılık 1.000 Türk Lirası bonus veriliyor. Halkbank: Maaşa göre promosyon miktarları 3.000 Türk Lirası, 3.500 Türk Lirası, 4.500 Türk Lirası, 5.000 Türk Lirası. Akbank: Maaşa göre promosyon miktarları 4.200 Türk Lirası, 4.850 Türk Lirası, 6.250 Türk Lirası, 7.000 Türk Lirası. Ayrıca, 12 ay boyunca aylık 1.000 Türk Lirası harcama sözü verenlere ekstra 1.500 Türk Lirası promosyon veriliyor. Denizbank: EYT
(Emeklilikte Yaşa Takılanlar) olarak bilinen grup için mobil uygulamayı indiren herkese maaşa göre 6.000 Türk Lirası, 7.000 Türk Lirası, 9.000 Türk Lirası, 10.000 Türk Lirası arasında promosyon sunuluyor. Fibabanka: Maaşa göre promosyon miktarları 4.500 Türk Lirası, 5.250 Türk Lirası, 6.750 Türk Lirası, 7.500 Türk Lirası. ING: Maaşa göre promosyon miktarları 5.100 Türk Lirası, 5.950 Türk Lirası, 7.650 Türk Lirası, 8.500 Türk Lirası. Ayrıca, 1 fatura talimatı verenlere 500 ila en fazla 1.500 Türk Lirası arasında ek promosyon veriliyor. İş Bankası: Maaşa göre promosyon miktarları 4.500 Türk Lirası, 5.250 Türk Lirası, 6.750 Türk Lirası, 7.500 Türk Lirası. Kuveyt Türk: Maaşa göre promosyon miktarları 4.800 Türk Lirası, 5.600 Türk Lirası, 7.200 Türk Lirası, 8.000 Türk Lirası. Şekerbank: Maaşa göre promosyon miktarları 3.000 Türk Lirası, 3.500 Türk Lirası, 4.500 Türk Lirası, 5.000 Türk Lirası. QNB Finansbank: Maaşa göre promosyon miktarları 4.800 Türk Lirası, 5.600 Türk Lirası, 7.200 Türk Lirası, 8.000 Türk Lirası. Ayrıca kredi kartıyla yapılan harcamalara yıllık 1.200 Türk Lirası indirim sağlanıyor. TEB: Maaşa göre promosyon miktarları 3.000 Türk Lirası, 3.500 Türk Lirası, 4.500 Türk Lirası, 5.000 Türk Lirası.