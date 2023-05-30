Milyonlarca emekliye müjde! Bu ay çifte ödeme hesaplarda! Emeklilerin cepleri parayla dolacak

Bu yıl adeta emeklilerin yılı oldu, emekliler maaşlarına yapılan zam haberinden sonra tüm dikkatlerini ikramiyelerinin ne zaman zamlanacağı haberine verdiler. Beklenen zam haberi nihayet geldi. Detaylar haberimizde…
EMEKLİLERİN BEKLEDİĞİ PARA HESAPLARA YATTI! TÜM EMEKLİLERİN HESABINA 9.500 TL İKRAMİYE PARALARI YATTI
Emekli maaşlarıyla ilgili güzel haberler
geldi. Asgari emekli maaşının 7 bin 500 TL'ye çıkarılmasının ardından emekliler için bayram ikramiye hazırlıkları başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim kampanyası döneminde en düşük emekli maaşının 5 bin 500 TL'den 7 bin 500 TL'ye çıkarıldığını duyurdu. Emeklinin hesabına 9.500 TL yatırılacak, bayram ikramiyesi 1.000 TL'den 2.000 TL'ye çıkarılacak. Ayrıca Ramazan Bayramı'nda emeklilere çift maaş ödenecek ve asgari ücretin fazlası emeklilerin hesaplarına alacak kaydedilecek. Erdoğan, Kurban Bayramı yaklaşırken bayram ikramiyesi ödemeleri ile yeni ikramiye ve emekli maaşı zamlarına hazırlık için açıklama yaptı.
HESAPLARA 9.500 TL YATACAK
Haziran ayında tüm emekliler maaşlarıyla birlikte toplam 9 bin 500 TL alacak. Temmuz ayında SSK, BAĞ-KUR, Emekli Sandığı ve EYT'nin de aralarında bulunduğu asgari emekli maaşlarında yeni zamlar açıklandı.
FLAŞ ZAM AÇIKLAMASI
Ekonomist Ahmet Kurtuluş bu zam artışlarını değerlendirdi. 2023'ün ilk birkaç ayında asgari emekli maaşının 7 bin 500 TL'ye çıkarıldığını ve zammın beklenenden yüksek olduğunu söyledi. Ancak yükselen enflasyon göz önüne alındığında rakamın yeterli görülmediğini ve seçim döneminde asgari ücretin 3 bin-4 bin TL oranında çıkabileceğini söyledi. Ekonomist Kurtuluş, Temmuz ayında enflasyon, sosyal yardım oranlarındaki artış ve memur sayısındaki artışın diğer emeklileri ve asgari ücretli çalışanları etkileyeceği ve halkın asgari ücretin yüzde 45 oranında artmasını beklediğini söyledi. Kurtuluş, Temmuz ayı asgari emekli maaşının 10.000 TL ile 11.000 TL arasında olabileceğini ve dolayısıyla asgari ücrete biraz daha yakın olabileceğini söyledi. Enflasyon farkı dışında emeklilere sosyal güvenlik ödeneği verildiğini söyleyen Kurtuluş, son dönemde pirinç tarlasına yapılan kamu ve memur maaşlarına yapılan zamlara benzer şekilde emeklilere yüzde 45'lik zam uygulanacağını söyledi. Burada önemli bir noktayı vurgulamak istiyorum. Asgari ücretli emekliler kısa vadede yüzde 500 zam alırken, asgari emekli emeklileri enflasyon ve bir miktar sosyal katkı eklenerek zam aldı. Bu, en düşük ücretli emekliler ile en yüksek ücretli emekliler arasındaki maaş farkını daralttı.