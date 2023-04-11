Milyonlarca emekliye müjde! Emekli bayram ikramiyeleri o tarihte hesapta: TCKN son hanesine göre kontrol edin!







ZAMLI BAYRAM İKRAMİYE ÖDEMELERİ!







Emeklilere ödenen bayram ikramiyeleri hesaplara zamlı olarak yatırılacaktır. SSK tarafından ikramiye ödeme tarihleri duyuruldu. Zamlı bayram ikramiyeleri ne kadar yatırılacaktır? Merak edilen detaylar haberimizde.Türkiye'de yılda iki kez olmak üzere emekli vatandaşlara Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiye ödemesi gerçekleşmektedir. Vatandaşlar bayram ikramiyelerinin ne zaman yatırılacağını merak etmektedirler. Bayram ikramiyelerine ise yapılacak zamlar emeklilerin yüzünü güldürdü.Bayram ikramiyelerinin ödeme tarihi belli oldu. Ödeme tarihleri merakla emekliler tarafından araştırılmaktadır. Ödemeler bayramdan bir hafta önce gerçekleştirilecektir. SSK dahilinde aylık alan vatandaşlar için ikramiye ödeme tarihleri belli oldu. 2023 senesi Nisan ayı Ramazan Bayramı ikramiyeleri ödemesi şu şekilde olacaktır: - Maaş ödeme günü 17-18-19-20 Nisan olanların ikramiyeleri 14 Nisan 2023 tarihinde ödenecektir. - Maaş ödemeleri 21-22-23 Nisan olanların bayram ikramiyeleri 16 Nisan 2023 tarihinde hesaplara yatırılacaktır. Ödeme tarihleri SSK dahilinde emekliler için geçerli olacaktır. Diğer emekli vatandaşlarımız için ödeme tarihleri değişkenlik gösterebilmektedir. 2023 yılı bayram ikramiyelerinin zamlı gerçekleşmesi emekli vatandaşların yüzlerini güldürdü. Ödemelerin hesaplara yatırılma tarihinin belli olması ile birlikte hazırlıklar yapılmaya başlandı.