Milyonlarca emekliye müjde! O banka açıkladı başvuru yapan herkese karşılıksız 6 bin TL! Son gün 31 Mayıs

EYT yasasının TBMM'de yasalaşmasının ardından Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiği duyuruldu. Bu gelişme üzerine, EYT'liler Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) binaları önünde uzun kuyruklar oluşturarak başvurularını sürdürürken, kamu bankaları ve özel bankalar da banka promosyonları için çalışmalara başladı.
GARANTİ BANKASININ EMEKLİLERE ÖZEL PROMOSYON MİKTARLARI
EYT'liler, emekli maaşlarını tercih ettikleri bankaya yatırabilecekler. Kamu ve özel bankalar, emeklilere kendi şubelerinden maaş almaları durumunda 3 yıllık taahhüt süresiyle promosyon ödemesi yapmaktadır. EYT düzenlemesinin ana başlıkları arasında, 8 Eylül 1999 ve öncesinde işe girenlerin düzenlemeden yararlanabileceği, yaş sınırı olmadığı, prim günü ve sigortalılık süresi şartlarını taşıyanların emekli aylığı alabileceği, emekli olduktan sonra aynı iş yerinde tekrar işe başlayan çalışanlara destek primi verileceği, kadroya alınan ve işçi statüsüne geçirilen kişilerin aylık almaya hak kazandığında iş sözleşmelerinin feshedilmesi zorunluluğunun kalktığı, EYT'lilerin kıdem tazminatına kredi Garanti Fonu'ndan destek verileceği gibi maddeler bulunmaktadır. Bu düzenleme, toplamda 5 milyon çalışanı etkileyecek olup 2023 yılında 2 milyon 250 bin kişinin emekli olabileceği öngörülmektedir. Emeklilik başvuruları e-Devlet üzerinden veya SGK'ya yapılabilecektir ve maaşların en az 5 bin 500 TL olması gerekmektedir. Garanti Bankası, EYT kapsamında SGK prim borcunu ödemek isteyenlere yönelik kredi paketleri sunmaktadır. EYT'lilere 100 bin TL'ye kadar kredi imkanı tanınmakta olup geri ödeme taksit tutarı maksimum 9 bin 667 TL olarak belirlenmiştir. EYT düzenlemesi kapsamında, emekli aylığı talep eden kişinin kendi sigortalılığından kaynaklanan prim borcunun bulunmaması gerekmektedir. Bu kural sadece BAĞ-KUR'lu kişiler için değil, SSK'da çalışma süresi tek başına emekli olmaya yeterli olsa bile BAĞ-KUR prim borcu olanlar için de geçerlidir. Dolayısıyla, SSK'daki prim günleriniz emekli olmak için yeterli olsa bile BAĞ-KUR prim borcunuzu ödemezseniz emekli olamazsınız. Garanti Bankası, müşteri odaklı bir bankacılık politikası izlemektedir. Banka, müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutmayı hedeflemektedir. Politikalarının temelinde dürüstlük, şeffaflık, etik değerlere bağlılık ve sürdürülebilirlik yer almaktadır. Banka, müşterilere çeşitli finansal ürünler ve hizmetler sunarak ihtiyaçlarına uygun çözümler sunmayı amaçlamaktadır. Müşterilerin finansal hedeflerini desteklemek, güvenli ve kolay bir bankacılık deneyimi sağlamak ve müşteri ilişkilerini uzun vadeli bir perspektifle yönetmek Garanti Bankası'nın politikalarının temelini oluşturmaktadır.