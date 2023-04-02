EKONOMİ
02 Nisan 2023 - 22:00

Milyonlarca ev sahibi ve kiracıya duyuruldu! Artık en fazla 5 bin TL olacak: Yeni uygulama başlıyor!

Karar TBMM'de kabul edildi! Son zamanlarda ki ev sahibi- kiracı arasında ki anlaşmazlıklarda artık arabulucu ile sorunlar hallolacak. Yedinci yargı paketi açıklandı! Kira belirleme, kira düzenleme, tahliye işlemleri artık arabuluculuk ile halledilecek. İşte ayrıntılar.

EKONOMİ
02 Nisan 2023 - 22:00
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Milyonlarca ev sahibi ve kiracıya duyuruldu! Artık en fazla 5 bin TL olacak: Yeni uygulama başlıyor!
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Ev sahipleri ve kiracılar son zamanlarda bir takım konularda anlaşmazlığa düştüler. Konu hakkında Meclis'ten güzel bir haber geldi. Yedinci yargı paketinin onaylandığı açıklandı. Böylece kiralık daire sektöründe yeni bir dönem başlıyor.

kiracı



Kiracı ile ev sahibi arasındaki anlaşmazlıklar arabuluculuk yoluyla çözülecek. Kira belirleme işlemi, kira düzeltme işlemi ve tahliye işlemleri de arabulucu ile birlikte yürütülecek. Yeni dönem kararları açıklandı!

MECLİS'TE KABUL EDİLDİ

Ev sahibi ile kiracı arasındaki anlaşmazlıklar genellikle kira artışlarından sonra ortaya çıkıyor. Ev sahipleri zam yaparken, yükselen kiralar kiracıları zorluyor. Ancak TBMM'nin ilgili kanun paketini onayladığı bildirildi. Sonuç olarak, ev sahibi ile kiracı arasındaki anlaşmazlıklar artık arabuluculuk yoluyla çözülüyor.

kiracı

3 BİN- 5 BİN TL ARASINDA OLACAK

Özellikle İstanbul'da kira dışındaki aidatlar ciddi sorun olmaya başladı. Sarıyer, Ataşehir, Bakırköy, Bahçeşehir gibi birçok yerde fazla ödemeler nedeniyle şikayetler artmaya başladı. Ücretler için 3 bin TL'den 5 bin TL'ye kadar farklı meblağlar ödeniyor. Sonuç olarak, arabulucular da abonelik sözleşmesine aşina olacaktır.

Bu yasal paket kapsamında haciz uygulamasının da değiştiği kaydedildi. Ev eşyalarına haciz gelmeyecek artık. Buzdolabı, çamaşır makinesi gibi eşyalara el konulabilir ancak kişisel eşyalara (bilgisayar, telefon vb.) el konulamayacak.

EDİTÖR
Ceren KOZAN
Ceren KOZAN
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