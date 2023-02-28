Milyonlarca ev sahibine duyuruldu: 1 Mart 2023'ten itibaren yeni sistem başlıyor







BİNALARDA İNCELEMELER BAŞLADI







İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, vatandaşlara duyurularda bulunurken yapılan açıklamalarda 1 Mart tarihiyle beraber ücretsiz tarama testleri yapılacağını açıkladı. Konu hakkında açıklamalar ise sosyal medya üzerinden yayıldı. Tunç Soyer'in deprem hakkında yaptığı açıklamalar ve incelemelerine ilişkin detaylar haberimizde yer almaktadır.Türkiye'nin en kapsamlı deprem riski azaltma çalışmasıyla Bayraklı'da 33 bin binanın kimlik belgelerini oluşturduğunu duyuran İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Bornova'da 62 bin inceleme olduğunu belirtti. 1 Mart 2023 tarihiyle beraber İzmir'in tümünde talepleri ücretsiz yerine getirerek binaların deprem güvenlik karnelerinin çıkartılacağını belirtti. Yapılacak olan yapı tarama çalışmalarımızla beraber yeni bir karar daha açıklanırken bugüne kadar İzmir Belediyesi olarak yapı envanterlerini ilçeler ölçeğinde çıkarılırken bundan sonra hangi ilçesinde ne olursa tek tek başvuru yapılacağına yönelik yenilikler gündeme geldi.