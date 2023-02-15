EYT'de son dakika değişikliği yaşandı. Türkiye'nin takvimindeki en önemli olaylardan biri olarak bilinen Kahramanmaraş depreminden on il etkilendi. Ölü sayısının artmaya devam ettiği korkunç olayın ardından, meclis çalışmalarına geçici olarak ara verdi. Erdoğan, bu durumun bir sonucu olarak bir haftalık ulusal yas ilan etti. 7 Şubat'ta EYT düzenlemesinin gündeme gelmesi bekleniyordu. Ancak düzenlemelerin tamamlanmasının ardından kararın hızlı bir şekilde hayata geçirilip, ve Resmi Gazete'de yayımlanacaktı. Ancak 6 Şubat sabahı Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin ardından milyonlarca kişiyi etkileyen EYT düzenlemesi gecikti.
GÜNDEM
15 Şubat 2023 - 10:30
Milyonlarca EYT'li bunu bekliyordu! Hayalleri yıkan açıklama geldi: Kritik tarih şaşırttı
EYT'liler için Yeni Tarih, 21 Şubat Çalışma, 10 ili etkileyen büyük Kahramanmaraş depremi nedeniyle bir süreliğine askıya alındı. Konuyla ilgili en son açıklamayı AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş yaptı. Elitaş açıklamasında 7 Şubat'ta yapılması planlanan görüşmelerin 21 Şubat'ta yapılacağını söyledi.
GÜNDEM
15 Şubat 2023 - 10:30