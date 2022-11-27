Milyonlarca EYT'li kara kara düşünüyordu! 5 puanlık pirim düzenlemesi detayları belli oldu

EYT için geri sayım devam ederken emeklileri sevindirecek bir gelişme yaşandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emekliler ile aktif çalışanlar arasındaki farkın eşitleneceğini açıkladı. Bu duyuru ile birlikte EYT'yi bekleyen 1,5 milyona yakın işi kaybetme korkusu sona erdi. Yönetmelik istendiği gibi yasalaşırsa işverenler devlet giderlerinde de 450 ila 3 bin 400 TL arasında tasarruf sağlayacak. İşte detaylar.. Milyonlarca EYT bekleyen talep gerçekleşerek emekliler ve aktif çalışanlar arasındaki prim farkı kapanıyor. Milyonlarca vatandaşı sevindiren müjde Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'den geliyor.
EYT'DE HEM İŞVERENİ HEMDE EMEKLİ OLANA MÜJDE NİTELİĞİNDE GELİŞME
İşveren emekliyi çalıştırmaya devam ederse tam zamanlı çalışandan daha fazla ücret ödeyecek. Bu durum EYT bekleyenlerde işini kaybetme korkusu yarattı. İşverenler ayrıca emekli çalışanlar için maliyetleri azaltmak istedi.