EKONOMİ
27 Kasım 2022 - 12:41

Milyonlarca EYT'li kara kara düşünüyordu! 5 puanlık pirim düzenlemesi detayları belli oldu

EYT yönetmeliği ile ilgili çalışmalar devam ederken, işverenler emeklilerin çalışmaya devam etmesini talep etti. Emekli olduktan sonra çalışmaya devam edilirse sigorta primlerinin normal çalışanlara göre 5 puan artacağı söylendi. EYT yönetmeliği yürürlüğe girdikten sonra işverenler bu ayrımı kapatmak istiyor.

EKONOMİ
27 Kasım 2022 - 12:41
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Milyonlarca EYT'li kara kara düşünüyordu! 5 puanlık pirim düzenlemesi detayları belli oldu


EYT için geri sayım devam ederken emeklileri sevindirecek bir gelişme yaşandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emekliler ile aktif çalışanlar arasındaki farkın eşitleneceğini açıkladı. Bu duyuru ile birlikte EYT'yi bekleyen 1,5 milyona yakın işi kaybetme korkusu sona erdi. Yönetmelik istendiği gibi yasalaşırsa işverenler devlet giderlerinde de 450 ila 3 bin 400 TL arasında tasarruf sağlayacak. İşte detaylar..

Milyonlarca EYT bekleyen talep gerçekleşerek emekliler ve aktif çalışanlar arasındaki prim farkı kapanıyor. Milyonlarca vatandaşı sevindiren müjde Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'den geliyor.

EYT'DE HEM İŞVERENİ HEMDE EMEKLİ OLANA MÜJDE NİTELİĞİNDE GELİŞME

5 puanlık pirim düzenlemes



İşveren emekliyi çalıştırmaya devam ederse tam zamanlı çalışandan daha fazla ücret ödeyecek. Bu durum EYT bekleyenlerde işini kaybetme korkusu yarattı. İşverenler ayrıca emekli çalışanlar için maliyetleri azaltmak istedi.

5 PUANLIK PİRİM FARKI KALDIRILIYOR

Emekli ikramiyeleri aktif çalışanlara göre 5 puan artırılır. EYT' ile beraber yaklaşık olarak 1,5 milyon kişi emeklilik dilekçesini veriyor.

Kanun yürürlüğe girdikten sonra çalışmaya devam etmek isteyen işverenler için maliyet 450 TL ile 3.400 TL arasında değişecek. Bakan Bilgin, emekliler ile aktif çalışanlar arasındaki prim farkının kaldırılacağını ve aynı seviyeye getirileceğini duyurdu.

HAK-İŞ EYT TALEBİNİ SUNDU

Açıklama milyonların sevinmesine neden olurken HAK-İŞ, EYT hakkındaki taleplerini de açıkladı. HAK-İŞ Başkan Yardımcısı Hüseyin Öz, 1999 yılındayken işe başlatanların hepsinin EYT düzenlemesinden yararlanmalarını istediklerini söyledi.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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