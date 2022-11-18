Milyonlarca vatandaşın yakın takibinde olan Emlak Vergisi'nin ikinci taksitlerinin ödeme günü zamanı yaklaşıyor. Edinilen bigilere göre son ödeme günü 30 Kasım'da.. 1 Mart 2022'de başlayan ilk emlak vergisi taksiti 31 Mayıs 2022'de tamamlandı. İkinci sezon 1 Kasım'da başladı. Vergi ödemeleri 30 Kasım'a kadar devam ediyor. Bu yılki vergi mükellefleri, emlak satmayanlar ve geçen yıl emlak alanlar. Ayrıca milyonlarca kişiyi etkileyen bu vergiden muaf olan vatandaş sayısı da oldukça fazladır. Emlak vergisi muafiyeti şartlarını taşımayanlar, tahakkuk eden harcı ödemek zorundadır. Bu süre içinde ödeme yapmayanlar, sözleşmeden doğan cezai şartla birlikte sabit bir tutarı geri ödemek zorundadır.
GÜNDEM
18 Kasım 2022 - 10:12
Milyonlarca gayrimenkul sahibi dikkat! İkinci taksit ödemesi yaklaşıyor: Ödeme yapmayana ceza kesilecek!
Milyonlarca mülk sahibinin emlak vergisinde ikinci taksit dönemi 30 Kasım tarihinde sona eriyor. Bu vergiyi kimler ödüyor, nasıl hesaplanıyor, kimler muaf oluyor, yanlışlıkla ödeyenler geri alabilir mi? Emlak vergileri hakkında bilmeniz gerekenler...
GÜNDEM
18 Kasım 2022 - 10:12
EDİTÖR
İlginizi Çekebilir