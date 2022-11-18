Milyonlarca gayrimenkul sahibi dikkat! İkinci taksit ödemesi yaklaşıyor: Ödeme yapmayana ceza kesilecek!













EMLAK VERGİSİ'Nİ ÖDEMEKLE KİMLER YÜKÜMLÜDÜR?

KİMLER EMLAK VERGİSİ ÖDEMEKTEN MUAF TUTULUR?

GECİKME CEZASI VAR

Milyonlarca vatandaşın yakın takibinde olan Emlak Vergisi'nin ikinci taksitlerinin ödeme günü zamanı yaklaşıyor. Edinilen bigilere göre son ödeme günü 30 Kasım'da.. 1 Mart 2022'de başlayan ilk emlak vergisi taksiti 31 Mayıs 2022'de tamamlandı. İkinci sezon 1 Kasım'da başladı. Vergi ödemeleri 30 Kasım'a kadar devam ediyor. Bu yılki vergi mükellefleri, emlak satmayanlar ve geçen yıl emlak alanlar. Ayrıca milyonlarca kişiyi etkileyen bu vergiden muaf olan vatandaş sayısı da oldukça fazladır. Emlak vergisi muafiyeti şartlarını taşımayanlar, tahakkuk eden harcı ödemek zorundadır. Bu süre içinde ödeme yapmayanlar, sözleşmeden doğan cezai şartla birlikte sabit bir tutarı geri ödemek zorundadır.2021'de mevcut mülkü olan ve 2021'de yeni emlak satın alan kişiler 2022'de emlak vergisi ödeyecek. Yeni bir mülk satın alan kişi, bunu ikamet ettiği belediyeye de bildirmek zorundadır. İptaller satın alma yılı bitmeden yapılmalıdır. Bu yıl mülkünüzü sattıysanız, bu yıl yine de tam vergi ödemeniz gerekecek. Ama bu insanlar bir sonraki yıl için ödeme yapmıyorlar.Emekliler, dullar, şehit aileleri, yetimler, gaziler ve mevcut malları dışında malı olanlar emlak vergisi muafiyetine tabidir. Ayrıca, toplam alanı 200 metrekare veya daha az olan tek bir mülke veya ortak bir daireye sahip olanlar vergiden muaftır. Bu duruma rağmen ödeyenler beş yıla kadar geri ödeme alabiliyor. Ödemem nereden yapılacak Emlak vergisi borcunuz olup olmadığını öğrenmek ve kontrol etmek istiyorsanız bulunduğunuz belediyeden veya e-Devlet üzerinden Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) İnternet Vergi Dairesi'nden temin edebilirsiniz. işlemleri Emlak vergisi doğrudan mülkün ait olduğu belediyeye ödenebilir. Bunun dışında belediyelerin hesaplarının bulunduğu banka şubelerinden de ödeme yapılabilmektedir.Muafiyet kriterlerini karşılamayan mülk sahipleri emlak vergisi ödemek zorundadır. Emlak vergisinin birinci ve ikinci taksitlerinin belirtilen süre içerisinde ödenmesi gerekmektedir. Geç ödemelerde %1,6 oranında faiz uygulanacaktır.