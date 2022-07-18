Milyonlarca gencin beklediği haber: Faizler silindi! KYK borçluları sadece ana parayı ödeyecek













"KYK kredi borcunda faizler silindi"

"KYK Kredi miktarı 14 kat daha artırıldı"

Milyonlarca gencin günlerdir merakla beklediği Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) borcuma ilişkin hazırlanan yeni düzenleme Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde ele alındı. Düzenleme son şekliyle Kabine Toplantısı'nda kabul edilirken düzenlemeye ilişkin detayları toplantının hemen ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan duyurdu. Cumhurbaşkanlığı Kabine'si bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan Beştepe'de toplandı. Külliye'deki toplantı tam 2 saat 15 dakika sürdü. Toplantı gündeminde en kritik başlık Kredi Yurtlar Kurumu'nun (KYK) kredi borçları ile ilgili hazırlanan yeni düzenleme oldu. Detayları görüşülen yeni düzenlemeyle ilgili alınan karar Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından toplantının hemen ardından gerçekleştirilen 'Millet Sesleniş' konuşmasında açıklandı.KYK kredi borcuyla ilgili kabul edilen yeni düzenlemeye göre kullanılan anapara üzerine konulan faiz tamamen sıfırlanırken öğrenciler yalnızca aldıkları ana parayı ödeyecekler. Millete sesleniş konuşmasında 'Gençlerimizi bu yükün altında bırakamazdık.' diye sözlerine başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kredi geri ödemeleri kapsamında sadece alınan bedelin geri ödenmesine karar verdiklerini söyledi. 5 milyondan fazla genci çok yakından ilgilendiren öğrenim kredileriyle ilgili muhalefet tarafının algı yaptığından bahseden Erdopan, bu güne kadar KYK kredilerinden faiz alınmadığını söyledi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, KYK kredi ve burs miktarlarının 14 kat daha artmasına karar verdiklerini söyledi ve yılbaşında bu rakamlarda yeniden bir artışa gideceklerini öğrenim kredisine başvuru yapan her öğrenciye de KYK kredisi kullanma şansının verileceğini söyledi. Öğrenim sürecinde kullanılan kredi ödemelerinin mezuniyet sonrasındaki 2 yıl içerisinde başladığını ve şayet ödeyememe durumu söz konusu ise krediyi kullanan gencin borcunu e-Devlet Kapısı'ndan erteleyebildiğini hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, aynı zamanda resmi eğitim-öğretim kurumlarında görev alan usta öğreticilere de her aldığı 5 ders için ek olarak 1 ders ödemesi yapacaklarını aktardı.