Milyonlarca gencin günlerdir merakla beklediği Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) borcuma ilişkin hazırlanan yeni düzenleme Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde ele alındı. Düzenleme son şekliyle Kabine Toplantısı'nda kabul edilirken düzenlemeye ilişkin detayları toplantının hemen ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan duyurdu. Cumhurbaşkanlığı Kabine'si bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan Beştepe'de toplandı. Külliye'deki toplantı tam 2 saat 15 dakika sürdü. Toplantı gündeminde en kritik başlık Kredi Yurtlar Kurumu'nun (KYK) kredi borçları ile ilgili hazırlanan yeni düzenleme oldu. Detayları görüşülen yeni düzenlemeyle ilgili alınan karar Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından toplantının hemen ardından gerçekleştirilen 'Millet Sesleniş' konuşmasında açıklandı.
GÜNDEM
18 Temmuz 2022 - 18:49
Milyonlarca gencin beklediği haber: Faizler silindi! KYK borçluları sadece ana parayı ödeyecek
Günlerdir kamuoyunu meşgul eden kollardan birisi olan KYK borcuyla ilgili yeni düzenleme Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde kabul edildi. KYK kredi borcuyla ilgili düzenlemede faizler silindi. KYK borçluları, sadece ana paranın ödemesinden sorumlu olacaklar.
GÜNDEM
18 Temmuz 2022 - 18:49