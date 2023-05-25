Milyonlarca gencin elinde olan e-sigara adeta canlı bomba! Yapılan araştırmalar sonucu kullanıcıları üzülecek! Meğerse kurşun saçıyormuş













'BUGÜNE KADAR GÖRDÜĞÜM EN KÖTÜ SONUÇLAR'





Inter Scientific laboratuvarında, İngiltere'nin Kidderminster bölgesindeki Baxter Koleji'ndeki öğrencilerden alınan elektronik sigaraların test edildiği ortaya çıktı. Times gazetesinin haberine göre, yapılan testler, e-sigaraların güvenli kabul edilen kurşun seviyesinin iki katından ve nikel seviyesinin dokuz katından daha fazlasına sahip olduğunu ortaya koydu. Araştırma ayrıca, bazı cihazların e-sıvı ile ısındığında parçalanan bileşikler olan karbonillerin yasal sınırlarının on katından daha fazlasına sahip olduğunu tespit etti.Dünya Sağlık Örgütü'ne göre, yüksek düzeyde kurşuna maruz kalmanın beyin ve merkezi sinir sisteminin gelişimini etkileyebileceği bilinmektedir. Birleşik Krallık'ta 18 yaşından küçüklere elektronik sigara satışı yasa dışıdır, ancak geçtiğimiz ay yapılan bir anket, 11 ila 17 yaş arası gençlerin yüzde 11,6'sının nikotin içeren ürünleri denediğini ortaya koymuştur. Laboratuvar ayrıca, kolejdeki elektronik sigaraların çoğunun yasa dışı olduğunu ve satışa sunulmadan önce test edilmediğini belirledi.Inter Scientific laboratuvarının kurucu ortaklarından David Lawson, elektronik sigaralarla ilgili yapılan testlerde elde edilen sonuçları değerlendirerek, "Bu ürünler piyasada bulunmamalı, izin verilen metal seviyelerini açıkça ihlal ediyorlar. Bu sonuçlar, şimdiye kadar gördüğüm en endişe verici sonuçlar" şeklinde bir açıklama yaptı.Önceleri tehlikeli miktarda metale maruz kalmanın sadece elektronik sigaraların ısıtma parçalarından kaynaklandığı düşünülüyordu. Ancak Lawson'ın yaptığı testler, bu metallerin e-sıvıda da bulunduğunu ortaya koydu. İngiliz Tabipler Birliği'nden Dr. Penelope Toff ise elektronik sigaraların sigarayı bırakmak isteyen insanlara yardımcı olabilecek bir cihaz olduğunu belirtti. Ancak reklamcılıkla ilgili düzenlemelerin daha da sıkılaştırılması gerektiğini vurguladı. Toff, "Cesur ve canlı renklere sahip, tatlandırılmış bu ürünlerin açıkça gençlere yönelik pazarlandığını ve artık içerdikleri tehlikelerin farkına varma zamanının geldiğini" ifade etti. Özellikle elektronik sigaraların gençlere yönelik pazarlamasının önüne geçilmesi ve kullanıcıların potansiyel tehlikeler konusunda bilinçlendirilmesi için daha fazla önlem alınması gerektiği vurgulanıyor.