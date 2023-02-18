Milyonlarca iş arayan bu alımı bekliyordu! PTT KPSS'siz personel ilanını açıkladı! PTT 2023 yılı personel alımı başvuru şartları ve detaylar belli oldu... Hemen başvurun işiniz hazır













PTT'den uzun süredir beklenen personel ilanı geldi ve şirketin 2023 alımlarında KPSS şartı aranmayacağı açıklandı. PTT bu yıl aralarında güvenlik görevlisi, gişe görevlisi, temizlik görevlisi, postacı, şoför ve avukatın da bulunduğu yeni personel alacak. Şirketin ihtiyaçlarına göre oluşturulan pozisyonlarla, boş pozisyon listesinin geçen yıla göre daha uzun olması bekleniyor.PTT'nin 2023 yılı personel alım ilanı henüz yayımlanmazken, kurumun paylaştığı genel personel alım koşulları arasında Türk vatandaşı olan, 18-35 yaş aralığında bulunan, kamu haklarından yararlanma engeli bulunmayan, adli sicil kaydı temiz olan, pozisyon için aranan asgari eğitim şartını karşılayan ve Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan emeklilik veya yaşlılık aylığı almayan adayların seçilmesi yer alıyor. Ayrıca, her pozisyon için özel şartlar personel alım ilanında netleştikçe duyurulacak.