Milyonlarca kişi bunu merak ediyordu! Günler kala belli oldu: Herkes 70 TL ödeyecek

BU YIL FİTRE BEDELİ KAÇ TL?







ZEKAT NEDİR?

ABDURRAHMAN HAÇKALI AÇIKLADI





FİTRE VE ZEKAT KİME VERİLİR

HADİSLERDE FİTRE VE ZEKAT

FİTRE VE ZEKAT KİMLERE VERİLMEZ?

Ramazan Bayramı yaklaştıkça, Müslüman vatandaşlar fitre ve zekatın ne kadar olacağını merak etmeye başladılar. Din İşleri Yüksek Kurulu, 2023 yılı için fitre bedelini açıkladı. 2023 fitre bedeli ne kadar olacak diye soranlar için detaylar şöyle: Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, 2023 fitre bedeli belirlendi.,Fitre, Ramazan ayı boyunca müslümanların tuttuğu oruçların kabul olması için verilmesi gereken bir sadakadır. Her yıl Ramazan ayının sonuna yaklaşırken, Müslümanlar fitre vermeye hazırlanırlar. Fitre, her yetişkin Müslümanın vermesi gereken bir miktardır ve fakirlerin, ihtiyaç sahiplerinin, kimsesizlerin ve diğer yardıma muhtaç kişilerin ihtiyaçlarını karşılamak için kullanılır. Fitre miktarı, her yıl Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından belirlenir ve Müslümanların bu miktarı ödemeleri beklenir. Din İşleri Yüksek Kurulu'nun belirlemesine göre, 2023 yılı fitre bedeli 70 TL olarak açıklandı. Ayrıca, deprem mağdurları için fitrenin Ramazan ayından önce de verilebileceği duyuruldu. Fitre, Ramazan bayramının birinci günü verilmesi önerilse de bayramdan önce de verilebilir.Zekat, İslam dininde zengin olan kişilerin belirli bir oranda mal varlıklarından fakir ve ihtiyaç sahiplerine vermek zorunda oldukları bir tür sosyal yardımdır. Zekat, Müslümanların beş temel ibadeti arasında yer alır ve fakirlerin, yoksulların, yetimlerin, dul kadınların, borçluların ve diğer ihtiyaç sahiplerinin temel ihtiyaçlarını karşılamalarına yardımcı olmayı amaçlar. Zekatın oranı, her yıl sahip olunan mal varlığının belirli bir yüzdesi olmak üzere hesaplanır ve belirli koşullara göre farklılık gösterir. Zekat, belirli bir miktar mala sahip olan kişilerin dinen zengin kabul edildiği ve ihtiyaç sahibi kişilere vermesi gereken bir ibadettir. Bu ibadet için müslüman olmak, akıl sağlığı yerinde olmak, ergenlik çağına gelmiş olmak ve nisap miktarı mala sahip olmak gerekmektedir. Nisap miktarı, borç ve aslî ihtiyaçlar düşüldükten sonra geriye kalan artıcı, kazanç sağlayıcı miktardır. Diyanet ise her yıl fitre bedelini açıklamaktadır ve fitre, zekat gibi ihtiyaç sahiplerine verilen bir sadakadır.Din İşleri Yüksek Kurulu, Prof. Dr. Abdurrahman Haçkalı başkanlığında gerçekleştirdiği toplantıda aldığı karar ile 2023 yılı fitre miktarının 70 TL olacağını duyurdu. Ayrıca, deprem mağdurları için fitrenin Ramazan ayından önce verilebileceği açıklandı. Fitre, Ramazan bayramının birinci günü verilmesi uygun olsa da bayramdan önce de verilebilir. Zekat ise, dinen zenginlik ölçüsü kabul edilen miktarda mala sahip olan kimselerin ihtiyacı olan kişilere vermesi gereken belli miktarı ifade eder. Bir kimseye zekâtın farz olması için müslüman, akıl sağlığı yerinde, ergenlik çağına gelmiş, hür olması ve bir yıllık borcundan ve asli ihtiyaçlarından fazla artıcı nitelikte "nisap miktarı" mala sahip olması gerekir.Fitre, maddi durumu yetersiz olan fakir ve muhtaç kişilere verilir. Bu kişiler genellikle yiyecek, giyecek ve barınma gibi temel ihtiyaçlarını karşılayamayan kişilerdir. Ayrıca fitre, Ramazan Bayramı'nın birinci gününden önce verilebilir ve ayrıca deprem gibi afet durumlarında da yardım amaçlı verilebilir. Zekat ise, maddi durumu belirli bir seviyenin üstünde olan müslümanların yoksul ve ihtiyaç sahibi kişilere, ayrıca fakirlere eğitim, sağlık gibi alanlarda yardıma ihtiyaç duyanlara verdiği bir sadakadır. Zekat vermek, kişinin Allah'a ibadetinin bir parçasıdır ve İslam'da beş temel ibadet arasında yer alır. Zekat verilecek kişiler, fakir ve muhtaç kişiler, borçlu olanlar, yolcular ve Allah yolunda mücadele edenlerdir. Zekatın verileceği kişiler İslam hukukunda belirtilmiştir ve bu kurallara uygun olmayan kişilere zekat verilemez.Fitre, Ramazan Bayramı'nın ilk gününe kadar verilmesi gereken bir sadakadır. Hz. Enes (r.a.)'ın naklettiği bir Hadise göre, Hz. Peygamber (s.a.v.) fitre verilmesi gerektiği konusunda insanları uyarmıştır: "Allah sizin için bunu farz kıldı, böylece fakirlerinizi beslerler" (Ebû Dâvud, Zekat, 23). Zekat ise, malın üzerinden bir yıl geçtikten sonra, nisap miktarını (belli bir miktarda zenginlik) aşan kişiler tarafından verilmesi gereken bir sadakadır. Hz. Peygamber (s.a.v.)'in şu sözü de zekatın zamanı hakkında bilgi verir: "Mallarınızı zekat vererek temizleyin. Zira zekat, mallarınızı artırır ve Allah'ın sizinle olan rahmetini artırır. Zekatı Ramazan Bayramı'ndan önce vermeniz de iyi olur, çünkü o zamanlar insanlar daha çok ihtiyaç içindedir" (Tirmizî, Zekat, 19). Dolayısıyla, fitre Ramazan Bayramı'nın ilk gününe kadar verilirken, zekatın ödemesi malın üzerinden bir yıl geçtikten sonra yapılmalıdır. Ancak zekatı bayramdan önce vermek de mümkündür.Fitre ve zekatın verilmemesi gereken kişiler Kur'an-ı Kerim ve hadislerde belirtilmiştir. Bunlar genel olarak zengin ve mal sahibi kişilerdir. Aşağıda, fitre ve zekatın verilmemesi gereken kişilere dair bazı örnekler verilmiştir: Kendi nafakasını karşılayabilecek durumda olanlar Kendi işlerini görebilecek durumda olanlar Zengin ve mal sahibi kişiler Zekat görevlileri ve din adamları Yakın akrabalar (anne, baba, dede, nine, çocuk, torun vb.) Kendisi için zekat veren kişi Bununla birlikte, fitre ve zekatın verilmesi gereken kişiler hakkında da Kur'an-ı Kerim ve hadislerde detaylı bilgiler verilmiştir. Genel olarak yoksul, fakir, kimsesiz, yetim, dul, borçlu, yolcu, tutsak vb. kişilere fitre ve zekat verilmesi tavsiye edilir.