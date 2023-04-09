Milyonlarca kişi etkilenecek! 15 Nisan'dan itibaren yasak geliyor: Artık yapılamayacak







AV YASAĞI ÖNCESİ YOĞUN SEZON







AV YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?

5/1 Numaralı Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Tebliğ kapsamında, denizlerde genel av yasağı 15 Nisan 2022 tarihinde yürürlüğe girecek. Bu yasak, Su Ürünleri Kanunu tarafından belirlenmiştir.Bugün yaptığı açıklamada, Edirneli balıkçı Yusuf Çimen şunları belirtti: "Av yasağı 15 Nisan'da başlayacak fakat bu av yasağı sadece büyük gemilere uygulanacak. Diğer küçük gemiler ve troller serbest olacak. Balık tutmak ve yemek yemek de serbest olacak. Halkımız gönül rahatlığıyla balık yiyebilir. Her gün taze balık gelmeye devam ediyor ve tutulmaya devam edecek. Şu anda stoklarımız dolu ve balık geri dönüş zamanına giriyor. Bolluk yaşanacak ve yaz aylarını da sakin bir şekilde geçireceğiz. Fiyatlar artmayacak ve mevcut seviyelerinde devam edecektir. Bu sezon oldukça yoğun ve zorlu geçti, önce palamut sonra da hamsi ile beraber atlattık."Av yasağı süresi her yıl farklılık göstermekle birlikte, 1 Eylül itibariyle son bulması beklenmektedir. Bu süre zarfında, denizlerdeki su ürünleri doğal olarak çoğalacak ve balık stokları yeniden zenginleşecektir. Balıkçılar ise sezon boyunca av yasağına uyarak, denizlerdeki ekolojik dengenin korunmasına yardımcı olacaklardır.