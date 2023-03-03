Milyonlarca kişi faydalanıyor! IBAN numaranızı kontrol edin: Hesabınıza 4.335 TL gönderilmiş olabilir







EVDE BAKIM MAAŞI MİKTARLARI







Sosyal destek ödemelerinden olan evde bakım maaşları ile ilgili vatandaşların araştırmaları sürüyor. Peki evde bakım maaşları yattı mı? Başvuru şartları nedir? Evde bakım maaşı ne kadar oldu? Evde bakım maaşları ile ilgili tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan sosyal destek ödemelerinden biri olan evde bakım maaşı alabilmek için hane başında kişi başına düşen gelirin asgari ücretin üçte biri miktarında olması gerekiyor. Sağlık sorunu sebebiyle evde bakım yapan ihtiyaç sahibi vatandaşlar ödemeden faydalanıyor. 2023 senesi için evde bakım maaşları da zamlandı ve hak sahipleri düzenli olarak 4 bin 336 TL ödeme almaya başladı.Evde bakım maaşları için başvuru e-Devlet sistemi üzerinden veya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına şahsen giderek yapılabilmektedir. Evde bakım maaşları her ayın 15. gününden itibaren hak sahiplerinin hesabına geçer. Ziraat Katılım Bankası hesabı olan vatandaşlar hesapları üzerinden, banka hesabı olmayanlar ise kimlikleriyle PTT şubesine giderek ödemelerini alabilir. Hak sahibi vatandaşlar maaşlarının yatıp yatmadığını e-Devlet sistemi üzerinden giriş yaparak sorgulayabilir. Ziraat Katılım Bankası üzerinden maaşlarını alan vatandaşlar ise 4747 numarasına BAKIYE yazıp gönderdikten sonra maaşlarının yatıp yatmadığını öğrenebilirler.