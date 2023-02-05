Milyonlarca kişi merak ediyordu! ﻿SGK sonunda harekete geçti! 3 şartı sağlayan erken emekli oluyor! EYT'de son viraja girildi







SGK HAREKETE GEÇTİ! BU 3 ŞARTI SAĞLAYAN EMEKLİ OLUYOR! EYT BAŞVURULARI İÇİN BU TARİHE DİKKAT







BAŞVURULAR İÇİN BU TARİHE DİKKAT

EYT 5 ADIMDA YASALAŞIYOR

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU'NDA KABUL EDİLDİ

ŞUBAT'TA BAŞVURAN MART'TA MAAŞ ALACAK

BU 3 ŞART EMEKLİLİK İÇİN YETERLİ

Milyonların uzun süredir beklediği EYT, Meclis Plan Bütçe Komisyonu'ndan da geçti ve artık son dönemece geldi. Kongre'de seçim tarihinin netleşmesiyle şartlar netleşti. Detaylar haberimizde…EYT Yönetmeliğinin Resmî Gazete ‘de yayımlanmasına bir haftadan az bir süre kaldı. EYT Tasarısı salı günü Meclis'te oylanacak ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayına sunulacak. SGK, EYT üyelerinin emeklilik hazırlıklarını tamamladı. Yasanın uygulanması nedeniyle 1 Mart'ta emekli olan EYT üyelerinin maaşları hesaplarına yatırılacak.TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda onaylanan EYT Yönetmeliği'nin 7 Şubat Salı günü Meclis Genel Kurulu'na sunulması bekleniyor. AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu konuya ilişkin açıklamalarda bulundu: EYT yasası teklifinin salı günü TBMM Genel Kuruluna getirmeyi ve aynı gün yasalaştırmayı öngördüklerini söyledi. Akbaşoğlu ayrıca; düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren başvuruların başlayacağını da dile getirdi. Bu açıklama ile birlikte EYT başvuruları içinde heyecanlı bekleyiş başlamış oldu.Kanun teklifi metinleri yazıldı Meclis Plan Bütçe Komisyonu'nda görüşülüyor Salı günü TBMM Genel Kurulu'nda oylanacak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunulacak Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek.Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu, Emeklilik Yaşı Yönetmeliği (EYT) ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname de dahil olmak üzere Sosyal Sigortalar ve Genel Sigortalar Kanununda değişiklik yapılmasına yönelik kanun teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu kabul etti. AKP Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, EYT'nin kademeli ikramiye sistemine geçtiği iddialarına yanıt verdi. Akbaşoğlu, EYT için yeni bir şart olmadığını söyledi ve sözlerine şöyle devam etti: "Kanun teklifiyle kademeli prim sistemi getirildiği şeklindeki söylem yalan, iftira." İfadelerini kullandı.Sabah'ta yer alan habere göre, EYT’liler başvuru yaptıkları ay fark etmeksizin bir sonraki aydan itibaren emekli maaşlarını alabilirler. Akbaşoğlu, "EYT'liler 1 Mart'tan itibaren emeklilik maaşını almaya hak kazanabilecekler" açıklamasını yapmıştı.Yaklaşık 5 milyon EYT’ den yararlanmak isteyen vatandaşlar, istenilen koşulların yerine getirilmesi durumunda emekli olma imkanına sahip olacaklar. Aşağıdaki şartları sağlayan ve sadece yasanın çıkmasını bekleyen EYT üye sayısı 2,25 milyonu geçmiştir. 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişinin yapılmış olması Prim gününün tamamlanmış olması Sigortalılık süresinin dolmuş olması NOT: 8 Eylül 1999 öncesi 18 yaş altı emeklilik sigortası girişi olan vatandaşlar da EYT yasasına tabi tutulacak. Burada sadece kadınlarda 20 erkeklerde 25 yıl olan sigortalılık süresi 18 yaşından itibaren hesaplanacak.