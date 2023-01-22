Milyonlarca kişi yararlanacak! Banka hesabınıza 3.336 TL yardım almak için tek yapmanız gereken bu! e-Devlet'ten hakkınız var mı öğrenin

Ekonomik krizden ötürü yaşanan olumsuzluklarla beraber sosyal yardımlar genişletilirken ihtiyaç sahibi ailelere destekler tam gaz devam ediyor. Kamu kurumları ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilirken engelli ya da bakıma muhtaç akrabasının ihtiyaçlarının giderilmesi için sürekli evde bulunanlara ödeme yapılıyor. 2023 yılında yükseltilen evde bakım parası ödemelerine dair detaylar...
EVDE BAKIM PARASIEvde bakım maaşı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın görevlendirilip takip ettiği maaştır. Bu ödemelerden yararlanabilmek için öncelikle hane içerisine kişi başına düşen asgari ücretin üçte ikisinden az olması gerekir. Hasta, engelli veya yaşlı vatandaşlara her ay bakım ödemeleri hesaplarda yerini alır.
EVDE BAKIM MAAŞ KOŞULLARI
Kişilerin engelli raporu üzerinde 50 ve üzeri ağır engelli kısmında EVET notunun yer alması gerekir. Engelli kişinin hayatını devam ettirmesi için bakıma muhtaç olmak. Bir aylık net asgari ücret tutarının üçte ikisinden daha az olduğunun tespiti gerekmektedir.