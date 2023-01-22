Milyonlarca kişi yararlanacak! Banka hesabınıza 3.336 TL yardım almak için tek yapmanız gereken bu! e-Devlet'ten hakkınız var mı öğrenin







EVDE BAKIM PARASI

EVDE BAKIM MAAŞ KOŞULLARI







BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

EVDE BAKIM MAAŞ SORGULAMASI

EVDE BAKIM MAAŞ SMS İLE NASIL ÖĞRENİLİR?

Ekonomik krizden ötürü yaşanan olumsuzluklarla beraber sosyal yardımlar genişletilirken ihtiyaç sahibi ailelere destekler tam gaz devam ediyor. Kamu kurumları ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilirken engelli ya da bakıma muhtaç akrabasının ihtiyaçlarının giderilmesi için sürekli evde bulunanlara ödeme yapılıyor. 2023 yılında yükseltilen evde bakım parası ödemelerine dair detaylar...Evde bakım maaşı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın görevlendirilip takip ettiği maaştır. Bu ödemelerden yararlanabilmek için öncelikle hane içerisine kişi başına düşen asgari ücretin üçte ikisinden az olması gerekir. Hasta, engelli veya yaşlı vatandaşlara her ay bakım ödemeleri hesaplarda yerini alır.Kişilerin engelli raporu üzerinde 50 ve üzeri ağır engelli kısmında EVET notunun yer alması gerekir. Engelli kişinin hayatını devam ettirmesi için bakıma muhtaç olmak. Bir aylık net asgari ücret tutarının üçte ikisinden daha az olduğunun tespiti gerekmektedir.Başvuru yapacak kişi ve bakıcının kimlik fotokopisi Devlet hastanesi tarafından ağır engelli raporunun olması İki adet vesikalık fotoğraf Bakıma muhtaç kişinin varsa vasi atanması için gerekli mahkeme raporuEvde bakı ücretlerinin ödemeleri e devlet üzerinden sorgulanabilir. TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yapılarak arama butonundan 'Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri' yazılarak sayfada çıkan bilgiler maaş sorgulama sonucunu gösterir.Evde bakım maaşını alacak olanlar Ziraat Bankası aracılığıyla kısa mesajlar bölümünden BAKIYE yazarak 4747 kısa mesaj gönderir.