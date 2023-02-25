Milyonlarca kişinin borcu siliniyor! TC kimlik numaranız ile kontrol edin: 60.000 TL yardım alacaklardan olabilirsiniz!

6 Şubat tarihinde ülkemizde yaşanan Kahramanmaraş merkezli deprem felaketi sonrasında borcu olan depremzede vatandaşlar için verilen yeni kararlar belli oldu. Peki depremzedelerin hangi borçları hangi şartlarda silinecek? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
DEPREMZEDE VATANDAŞLARIN BORÇLARI SİLİNECEKMerkez üssü Kahramanmaraş olarak yaşanan ve 10 ili derinden etkileyen büyük deprem felaketi sonrasında bölgede olan ve evi hasar gören depremzede vatandaşlara 15 bin TL taşınma yardımı yapılacak. Aynı zamanda evi hasarlı olan vatandaşlara 12 ay süreyle kiracı olan vatandaşlara 2 bin TL, ev sahibi olan vatandaşlara 5 bin TL kira desteği verilecek. Edinilen bilgilere göre kira desteği için kontrat şartı aranmayacak.
Depremzede vatandaşlar için ev sahibi vatandaşlara 60 bin TL, kiracı vatandaşlara 24 bin TL kira desteği verilmiş olacak. Evi hasar alan ve başka bir eve taşınmak zorunda olan depremzede vatandaşların kira destekleri kimlik numarasına göre yapılacak. Aynı zamanda kamu bankalarından gelen haberlere göre depremde hayatını kaybeden vatandaşların borçları tamamen silinecek. Depremde evi ağır hasar alan depremzede vatandaşların kredi borçları 6 ay, deprem bölgesinde bulunan ancak ağır sarsılmayan bölgelerde ise 1 ay ertelenecek.