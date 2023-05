Milyonlarca kişinin cebi parayla dolacak! TCKN son hanesi 2,4,6,8 olanlar hesaplarını kontrol etsin! SSK, Bağkur emeklilerine maaş ödemeleri başladı!

TAHSİS NUMARASINA GÖRE MAAŞ ÖDEMELERİ











Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yapılan açıklamaya göre, tahsis numarası 0, 2, 4, 6, 8 olanların maaş ödeme tarihleri belirlendi. SGK, Bağ-Kur ve SSK'lıların farklı tarihlerde tahsis numarasına göre maaş alacaklarını duyurdu. İşte, tahsis numarasına göre maaş ödeme tarihleri...SSK emeklileri için yeni düzenlemeler yapılmıştır. Bu düzenlemelere göre, emekli maaşlarının ödeme tarihleri tahsis numaralarının son rakamına göre belirlenmektedir.Tahsis numarası son rakamı 8 olan SSK emeklileri, maaşlarını her ayın 22. gününde alacaklardır. Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ise maaşlarını her ayın 23. gününde alacaklardır. Tahsis numarası son rakamı 4 olan SSK emeklileri ise maaşlarını her ayın 24. gününde alacaklardır. Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar maaşlarını her ayın 25. gününde alacaklardır. Son olarak, tahsis numarası son rakamı 0 olan SSK emeklileri maaşlarını her ayın 26. gününde alacaklardır. Bağ-Kur emeklileri için de benzer şekilde düzenlemeler yapılmıştır. Tahsis numarasının son rakamı 8, 6 veya 4 olan Bağ-Kur emeklileri, maaşlarını her ayın 27. gününde alacaklardır. Tahsis numarasının son rakamı 2 veya 0 olan Bağ-Kur emeklileri ise maaşlarını her ayın 28. gününde alacaklardır. Bu düzenlemeler, emekli maaşlarının ödemelerinin düzenli ve sistemli bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlamaktadır. Emekliler, tahsis numaralarının son rakamına göre belirlenen tarihlerde maaşlarını bankadan alabileceklerdir. Bu sayede emeklilerin maddi planlamaları daha iyi yapmaları ve ödemelerini zamanında alabilmeleri hedeflenmektedir.