Milyonlarca kişinin dört gözle beklediği yasa! Vergi affı ve borç yapılandırma yasası geliyor! Borçlu kimse kalmayacak!







Vergi Affı Ne Zaman Çıkacak?







Vergi Affı Hangi Borçları Kapsıyor?

Borç ve Ceza Puanlarının Silinmesi

Deprem Afetine İlişkin Düzenlemeler

Ödemeler Nasıl Yapılacak?

Borçların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Ödeme Seçenekleri

Türkiye'nin gündemlerinden biri de vergi affı. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmesi beklenen vergi affı paketinin detaylarını paylaştı. Teklif edilen kanun paketi "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" adını taşıyor.Vergi affı paketi açıklanmasına rağmen henüz Resmi Gazete'de yer almadı. Genel Kurul haftalık çalışmalarına, 7 Mart Salı günü başlayacak. Kamu borçlarının yeniden yapılandırılmasını da içeren kanun teklifi görüşülecek. Vatandaşların vergi ve gümrük müdürlüklerine, Sosyal Güvenlik Kurumu'na, il özel idare ve belediyelere olan borçlarını kapsayan düzenlemenin yeniden yapılandırma düzenlenmesi bekleniyor.Vergi affı düzenlemesi, Genel Sağlık Sigortası prim borçları, tüm vergi cezaları, trafik, askerlik, nüfus, köprü, otoyol kaçak geçiş ve adli para cezaları dahil olmak üzere geniş bir borç yelpazesini kapsıyor. Ayrıca daha önce yapılandırma düzenlemesinde yer almayan idari para cezaları, öğrenim kredisi borçları ve destek primi borçlarını da kapsıyor. Yapılandırma yaklaşık 362 milyar lira tutarındaki borçları kapsayacak. 48 ayda ödenebilecek.Teklif edilen yasa paketi ile sürücülere trafik idari para cezaları ve aktif ceza puanlarına istinaden verilen ceza puanları silinecek. Ayrıca vergi dairesine borcu olan 7,6 milyon kişinin 4,6 milyar liralık borcu silinecek.Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Kahramanmaraş merkezli ve 11 ili etkileyen deprem felaketine ilişkin düzenlemeler de içeriyor. Bu kapsamda depremzedeler Veraset ve İntikal Vergisi'nden muaf tutulacak. Mirasçılar, ölen kişinin terekesi üzerindeki haklarını alabilmek için ödeme yapmayacak.Ödemelerin nasıl yapılacağına ilişkin bilgi veren Elitaş, kanun hükümlerinden yararlanmak isteyenlerin 30 Nisan'a kadar ilgili idareye başvurmaları gerektiğini belirtti. Yeniden yapılandırma tutarlarını peşin veya taksitler halinde ödeyebilecek.Elitaş'a göre, yeni borç yapılandırma kanunundan yararlanmak isteyen kişilerin 30 Nisan 2023 tarihine kadar ilgili idareye başvurmaları gerekiyor. Daha sonra yapılandırma tutarlarını peşin veya taksitle ödeme seçeneğine sahip olacak. İlk taksit ödemeleri Mayıs ayında yapılacak. 48 ay veya 4 yıl içinde ödeme imkanı bulunuyor. Elitaş, peşin ödeme tavsiye ediyor. Bu sayede ekstra indirimden yararlanılabilir. Peşin ödeme yapanlara yurt içi ÜFE tutarı üzerinden %90, idari para cezalarını peşin ödeyenlere ise asıl tutar üzerinden %25 indirim yapılıyor. Taksitli ödeme seçeneğini tercih edenler, ilk ödemelerini belirlenen süre içinde yapmalı. Bir başka deyişle, Yani Mayıs ve Haziran taksitleri geciktirilmeden ödenmeli.