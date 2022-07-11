EKONOMİ
11 Temmuz 2022 - 15:16

Milyonlarca kişinin Temmuz zammı geldi! Maaşlar kaç lira oldu?

Asgari ücret ve devlet memurlarının maaşının açıklanmasıyla birlikte insanlar merakla zamlı maaşlarının ne zaman yatacağını araştırmaya başladı. Peki Temmuz zamları ne zaman yatıyor? Temmuz zammıyla birlikte maaşlar ne kadar oldu? Tüm detaylar haberimizde.

EKONOMİ
11 Temmuz 2022 - 15:16
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Milyonlarca kişinin Temmuz zammı geldi! Maaşlar kaç lira oldu?


SSK, BAĞ-KUR ve memurların maaşlarına yüzde 41.69 zam yapıldı. Peki Temmuz ayı zammı maaşlara ne zaman yansıtılacak? Temmuz ayı zamları ile ilgili tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Emekli maaşları

Asgari ücret ve memur maaşlarına zam yapılmasıyla birlikte emeklilerin de en düşük maaşları 2.500 TL'den 3.500 TL'ye çıkartıldı. Temmuz ayından itibaren en düşük emekli maaşı 3.500 TL olarak yatırılacak.



Temmuz Ayı Zamlı Maaşlar

Yeni maaşlar

Memurlar zam yapılmış maaşlarını bayram dolayısıyla 8 Temmuz günü aldı. Memurların 14 günlük fark ödemeleri de hesaplara yatırıldı. Emekli memurların ise maaşları zamsız olarak yattı ancak farkları ay içerisinde hesaplarına yatacak. SSK ve BAĞ-KUR emeklisi insanların maaş günlerinde zamlanmış haliyle yatacak. Asgari ücretli vatandaşlar Ağustos ayında yapılan zamlı maaş 5.500 TL'yi alacak. SSK ve BAĞ-KUR emeklisi olan kişilerin maaşları yüzde 42.35 oranında artacak. Eğer oranlara göre rakam 3.500 TL altında kalırsa yapılacak artışla birlikte maaşlar 3.500 TL'ye çıkarılacak.

Sosyal yardımlar

65 yaş maaşı, evde bakım parası ve engelli maaşları da memurların aldıkları zam oranında arttırılacak. Sosyal yardımlara da bu oranlarla 41.7 zam yapılmış olacak. Ölüm maaşları ise kurumlara göre belirlenecek. Vefat etmiş kişi sigortalı, SSK ve BAĞ-KUR ise 42.35, eğer memur ise 41.7 oranında artış gösterecek. 3.500 TL'ye tamamlanması da hisse oranında düzenlenecek.

EDİTOR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
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