GÜNDEM
11 Temmuz 2022 - 14:12

Milyonlarca kişinin Temmuz zammı geldi! SSK Bağ-Kur emeklileri hemen bu rakamlara bakın! Maaşlar kaç lira oldu?

Asgari ücret ve devlet memurlarının maaşının açıklanmasıyla birlikte insanlar merakla zamlı maaşlarının ne zaman yatacağını araştırmaya başladı. Peki Temmuz zamları ne zaman yatıyor? Temmuz zammıyla birlikte maaşlar ne kadar oldu? Tüm detaylar haberimizde.

GÜNDEM
11 Temmuz 2022 - 14:12
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Milyonlarca kişinin Temmuz zammı geldi! SSK Bağ-Kur emeklileri hemen bu rakamlara bakın! Maaşlar kaç lira oldu?


SSK, BAĞ-KUR ve memurların maaşlarına yüzde 41.69 zam yapıldı. Peki Temmuz ayı zammı maaşlara ne zaman yansıtılacak? Temmuz ayı zamları ile ilgili tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Emekli maaşları

Asgari ücret ve memur maaşlarına zam yapılmasıyla birlikte emeklilerin de en düşük maaşları 2.500 TL'den 3.500 TL'ye çıkartıldı. Temmuz ayından itibaren en düşük emekli maaşı 3.500 TL olarak yatırılacak.



Temmuz Ayı Zamlı Maaşlar

Yeni maaşlar

Memurlar zam yapılmış maaşlarını bayram dolayısıyla 8 Temmuz günü aldı. Memurların 14 günlük fark ödemeleri de hesaplara yatırıldı. Emekli memurların ise maaşları zamsız olarak yattı ancak farkları ay içerisinde hesaplarına yatacak. SSK ve BAĞ-KUR emeklisi insanların maaş günlerinde zamlanmış haliyle yatacak. Asgari ücretli vatandaşlar Ağustos ayında yapılan zamlı maaş 5.500 TL'yi alacak. SSK ve BAĞ-KUR emeklisi olan kişilerin maaşları yüzde 42.35 oranında artacak. Eğer oranlara göre rakam 3.500 TL altında kalırsa yapılacak artışla birlikte maaşlar 3.500 TL'ye çıkarılacak.

Sosyal yardımlar

65 yaş maaşı, evde bakım parası ve engelli maaşları da memurların aldıkları zam oranında arttırılacak. Sosyal yardımlara da bu oranlarla 41.7 zam yapılmış olacak. Ölüm maaşları ise kurumlara göre belirlenecek. Vefat etmiş kişi sigortalı, SSK ve BAĞ-KUR ise 42.35, eğer memur ise 41.7 oranında artış gösterecek. 3.500 TL'ye tamamlanması da hisse oranında düzenlenecek.

EDİTOR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
İlginizi Çekebilir
Dökme zeytinyağı ihracat kısıtlaması resmi olarak kaldırıldı!
Dökme zeytinyağı ihracat kısıtlaması resmi olarak kaldırıldı!
SGK'dan büyük müjde Geldi! Malullük Aylığı Nedir? Malullük Maaşı Kimler Alabilir? Malullük Aylığı Almanın şartları Nelerdir?
SGK'dan büyük müjde Geldi! Malullük Aylığı Nedir? Malullük Maaşı Kimler Alabilir? Malullük Aylığı Almanın şartları Nelerdir?
Son Haberler
Şafak Sezer'in 9 odalı villasının fiyatı dudak uçuklattı! Şafak Sezer’in saray yavrusunu görenler hayran kaldı
Şafak Sezer'in 9 odalı villasının fiyatı dudak uçuklattı! Şafak...
Dökme zeytinyağı ihracat kısıtlaması resmi olarak kaldırıldı!
Dökme zeytinyağı ihracat kısıtlaması resmi olarak kaldırıldı!
Novak Djokovic kimdir? Wimbledon şampiyonu tenisçi Novak Djokovic kaç yaşında, nereli?
Novak Djokovic kimdir? Wimbledon şampiyonu tenisçi Novak Djokovic kaç...
Uykuda aşırı terleme yaşayanlar dikkat! Koronavirüsün yeni belirtisi olabilir
Uykuda aşırı terleme yaşayanlar dikkat! Koronavirüsün yeni belirtisi...
18 yaşını geçenler müjde! Personel alımı yapılıyor! Başvurular başladı,en az lise mezunu...
18 yaşını geçenler müjde! Personel alımı yapılıyor! Başvurular...
Ayça Ayşin Turan ile Alp Navruz’dan 'Aşk Uçuşu' pozu!
Ayça Ayşin Turan ile Alp Navruz’dan 'Aşk Uçuşu' pozu!
Ogeday Girişken 'O Kız' dizisinde başrolü kaptı!
Ogeday Girişken 'O Kız' dizisinde başrolü kaptı!
Mükemmel Eşleşme dizisi Pınar kimdir, kaç yaşında? Gizem Sevim kimdir, sevgilisi var mı? Gizem Sevim hayatı ve rol aldığı yapımlar
Mükemmel Eşleşme dizisi Pınar kimdir, kaç yaşında? Gizem Sevim...
SGK'dan büyük müjde Geldi! Malullük Aylığı Nedir? Malullük Maaşı Kimler Alabilir? Malullük Aylığı Almanın şartları Nelerdir?
SGK'dan büyük müjde Geldi! Malullük Aylığı Nedir? Malullük Maaşı...
Hazır giyim ve ayakkabı sektörü yeni zamlara hazırlanıyor!
Hazır giyim ve ayakkabı sektörü yeni zamlara hazırlanıyor!