Milyonlarca kişinin Temmuz zammı geldi! SSK Bağ-Kur emeklileri hemen bu rakamlara bakın! Maaşlar kaç lira oldu?

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SSK, BAĞ-KUR ve memurların maaşlarına yüzde 41.69 zam yapıldı. Peki Temmuz ayı zammı maaşlara ne zaman yansıtılacak? Temmuz ayı zamları ile ilgili tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Asgari ücret ve memur maaşlarına zam yapılmasıyla birlikte emeklilerin de en düşük maaşları 2.500 TL'den 3.500 TL'ye çıkartıldı. Temmuz ayından itibaren en düşük emekli maaşı 3.500 TL olarak yatırılacak.Memurlar zam yapılmış maaşlarını bayram dolayısıyla 8 Temmuz günü aldı. Memurların 14 günlük fark ödemeleri de hesaplara yatırıldı. Emekli memurların ise maaşları zamsız olarak yattı ancak farkları ay içerisinde hesaplarına yatacak. SSK ve BAĞ-KUR emeklisi insanların maaş günlerinde zamlanmış haliyle yatacak. Asgari ücretli vatandaşlar Ağustos ayında yapılan zamlı maaş 5.500 TL'yi alacak. SSK ve BAĞ-KUR emeklisi olan kişilerin maaşları yüzde 42.35 oranında artacak. Eğer oranlara göre rakam 3.500 TL altında kalırsa yapılacak artışla birlikte maaşlar 3.500 TL'ye çıkarılacak.65 yaş maaşı, evde bakım parası ve engelli maaşları da memurların aldıkları zam oranında arttırılacak. Sosyal yardımlara da bu oranlarla 41.7 zam yapılmış olacak. Ölüm maaşları ise kurumlara göre belirlenecek. Vefat etmiş kişi sigortalı, SSK ve BAĞ-KUR ise 42.35, eğer memur ise 41.7 oranında artış gösterecek. 3.500 TL'ye tamamlanması da hisse oranında düzenlenecek.